Nemzeti Sportrádió

NB II: öt távozó Szegeden és a BVSC-nél, négy a Soroksárnál, a Gyirmót három játékossal erősített

F. B.F. B.
2026.06.30. 21:36
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Novák Csanád, Medgyes Sinan és Berecz Zsombor Gyirmóton folytatja (Fotó: gyirmotfc.hu)
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Pekár László NB II Szeged BVSC Berecz Zsombor Márkvárt Dávid Gyirmót Soroksár Novák Csanád magyar átigazolás Kelemen Patrik
Több másodosztályú labdarúgócsapat kerete jelentősen változott a keddi napon. A BVSC-től és Szegedtől is öt, a Soroksártól négy játékos távozott, a Gyirmót FC Győr viszont három olyan futballistával erősített, aki korábban az élvonalban is szerepelt – számolt be róla a klubok honlapja.

BVSC

Öt labdarúgó távozott a BVSC-től. Közülük a legrégebben, 2019 óta Kelemen Patrik volt a csapat tagja, ő végigkövette a csapat felemelkedését a Budapest-bajnokság első osztályától az NB II-ig és sok emlékezetes pillanatnak volt a részese – 2025 áprilisában a Vasas ellen például a 94. percben 40 méterről szerzett győztes gólt. Pekár László is meghatározó játékos volt az előző két idényben, továbbá elhagyja a Szőnyi utat Nemes Marcell, Palincsár Martin és Székely Krisztián is.

SOROKSÁR SC

Újabb négy játékos búcsúzik a Soroksár SC-től. Tumma Gergely a másfél év alatt 4 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Soroksár SC színeiben, Kundrák Norbert két soroksári időszaka alatt (2017–2019, valamint 2024–2026) összesen 114 mérkőzésen viselte a sárga-fekete mezt, ezeken 24 gólt szerzett, tehát meghatározó szerepet töltött be az együttesben. Rajtuk kívül elhagyta a klubot Könczey Márk és Tóth Gábor is.

SZEGED-CSANÁD GA

A Szeged-Csanád GA együttesétől öt rutinos labdarúgó távozik, méghozzá Márkvárt Dávid, Borvető Áron, Horváth Milán, Novák Csanád és Rjaskó Mihály.

A háromszoros válogatott Márkvárt Dávid 2023 nyarán érkezett Szegedre, az elmúlt három idény alatt a csapat meghatározó játékosává vált, a csapatkapitányi karszalagot is viselte. Szintén három idényt követően távozik Borvető Áron – a támadó már az első szegedi évében bizonyított, majd stabil teljesítményével a csapat egyik biztos pontjává vált. Horváth Milán három, Rjaskó Mihály egy idényt töltött a klubnál. A 31 esztendős Novák Csanád két év és 21 szerzett gól után hagyja el a csapatot.

GYIRMÓT FC GYŐR

A Gyirmót FC Győr pedig bejelentette három olyan labdarúgó érkezését, aki korábban az élvonalban is szerepelt. A balhátvéd Medgyes Sinan Kisvárdáról, az egyszeres válogatott középpályás Berecz Zsombor Kazincbarcikáról, míg a támadó Novák Csanád Szegedről érkezett.

Három „körben” gondolkodunk az új igazolásaink kapcsán, az első szakaszban négy rutinos, első osztályú szintű játékossal tárgyaltunk, közülük három hozzánk is került, míg a negyedik futballista szerződtetése egy sajnálatos sérülése miatt, meghiúsult, így helyette mindenképpen igazolunk mégecsetelte a klubhonlapon Horváth Cs. Attila klubigazgató. – A második körben a fiatalszabályra alkalmas, de az osztálynak megfelelő szintű játékosokkal foglalkozunk, ennek kapcsán például tárgyalásokat folytatunk majd az ETO-val. Végül, az átigazolási időszak hajrájára is tervezünk még igazolást, persze kizárólag olyan játékosokban gondolkodunk, akik valós erősítést jelentenek számunkra.”

Az FC Ajka szerződést hosszabbított Tar Zsolttal, a rutinos védő további egyéves szerződést írt alá.

Az Öltözőn túl Facebook-oldal információi szerint pedig az újonc FC Nagykanizsánál próbajátékon szerepel Kersák Roland, Ebot Martin és Heles Jaroszláv. A Kazincbarcikánál pedig Ésik Ákos, Palincsár Martin, Burdika Maxim és Gresó Mátyás szerepel a héten próbajátékon.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL 
Érkezett: Kovács Nikolasz (Ajka), Papp Csongor (ZTE), Törőcsik Péter (MTK – kölcsön után végleg)
Távozott: Kelemen Patrik (?), Nemes Marcell (?), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Palincsár Martin (?), Pekár László (?), Székely Krisztián (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL
Érkezett: Könczey Márk (?), Kundrák Norbert (?), Tóth Gábor (?), Tumma Gergely (?)
Távozott: Gálfi Norbert (?), Korozmán Kevin (visszavonult), Króner Martin (?), Németh Erik (Ajka)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Dragan Cubra (szerb-magyar, FC Napredak Krusevac – Szerbia, legutóbb Trayal – Szerbia, kölcsönben), Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa)
Távozott: Borvető Áron (?), Holman Dávid (?), Horváth Milán (?), Márkvárt Dávid (?), Novák Csanád (Gyirmót FC Győr), Rjaskó Mihály (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL
Érkezett: Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Medgyes Sinan (Kisvárda), Novák Csanád (Szeged-Csanád GA)
Távozott: Bobál Gergely (?), Hudák Dávid (?), Hudák Martin (?), Kovács Dominik (?), Tömösvári Bálint (?), Vincze Ádám (?) 

 

Pekár László NB II Szeged BVSC Berecz Zsombor Márkvárt Dávid Gyirmót Soroksár Novák Csanád magyar átigazolás Kelemen Patrik
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