NB II: öt távozó Szegeden és a BVSC-nél, négy a Soroksárnál, a Gyirmót három játékossal erősített

BVSC

Öt labdarúgó távozott a BVSC-től. Közülük a legrégebben, 2019 óta Kelemen Patrik volt a csapat tagja, ő végigkövette a csapat felemelkedését a Budapest-bajnokság első osztályától az NB II-ig és sok emlékezetes pillanatnak volt a részese – 2025 áprilisában a Vasas ellen például a 94. percben 40 méterről szerzett győztes gólt. Pekár László is meghatározó játékos volt az előző két idényben, továbbá elhagyja a Szőnyi utat Nemes Marcell, Palincsár Martin és Székely Krisztián is.

SOROKSÁR SC

Újabb négy játékos búcsúzik a Soroksár SC-től. Tumma Gergely a másfél év alatt 4 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Soroksár SC színeiben, Kundrák Norbert két soroksári időszaka alatt (2017–2019, valamint 2024–2026) összesen 114 mérkőzésen viselte a sárga-fekete mezt, ezeken 24 gólt szerzett, tehát meghatározó szerepet töltött be az együttesben. Rajtuk kívül elhagyta a klubot Könczey Márk és Tóth Gábor is.

SZEGED-CSANÁD GA

A Szeged-Csanád GA együttesétől öt rutinos labdarúgó távozik, méghozzá Márkvárt Dávid, Borvető Áron, Horváth Milán, Novák Csanád és Rjaskó Mihály.

A háromszoros válogatott Márkvárt Dávid 2023 nyarán érkezett Szegedre, az elmúlt három idény alatt a csapat meghatározó játékosává vált, a csapatkapitányi karszalagot is viselte. Szintén három idényt követően távozik Borvető Áron – a támadó már az első szegedi évében bizonyított, majd stabil teljesítményével a csapat egyik biztos pontjává vált. Horváth Milán három, Rjaskó Mihály egy idényt töltött a klubnál. A 31 esztendős Novák Csanád két év és 21 szerzett gól után hagyja el a csapatot.

GYIRMÓT FC GYŐR

A Gyirmót FC Győr pedig bejelentette három olyan labdarúgó érkezését, aki korábban az élvonalban is szerepelt. A balhátvéd Medgyes Sinan Kisvárdáról, az egyszeres válogatott középpályás Berecz Zsombor Kazincbarcikáról, míg a támadó Novák Csanád Szegedről érkezett.

„Három „körben” gondolkodunk az új igazolásaink kapcsán, az első szakaszban négy rutinos, első osztályú szintű játékossal tárgyaltunk, közülük három hozzánk is került, míg a negyedik futballista szerződtetése egy sajnálatos sérülése miatt, meghiúsult, így helyette mindenképpen igazolunk még – ecsetelte a klubhonlapon Horváth Cs. Attila klubigazgató. – A második körben a fiatalszabályra alkalmas, de az osztálynak megfelelő szintű játékosokkal foglalkozunk, ennek kapcsán például tárgyalásokat folytatunk majd az ETO-val. Végül, az átigazolási időszak hajrájára is tervezünk még igazolást, persze kizárólag olyan játékosokban gondolkodunk, akik valós erősítést jelentenek számunkra.”

Az FC Ajka szerződést hosszabbított Tar Zsolttal, a rutinos védő további egyéves szerződést írt alá.

Az Öltözőn túl Facebook-oldal információi szerint pedig az újonc FC Nagykanizsánál próbajátékon szerepel Kersák Roland, Ebot Martin és Heles Jaroszláv. A Kazincbarcikánál pedig Ésik Ákos, Palincsár Martin, Burdika Maxim és Gresó Mátyás szerepel a héten próbajátékon.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezett: Kovács Nikolasz (Ajka), Papp Csongor (ZTE), Törőcsik Péter (MTK – kölcsön után végleg)

Távozott: Kelemen Patrik (?), Nemes Marcell (?), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Palincsár Martin (?), Pekár László (?), Székely Krisztián (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Könczey Márk (?), Kundrák Norbert (?), Tóth Gábor (?), Tumma Gergely (?)

Távozott: Gálfi Norbert (?), Korozmán Kevin (visszavonult), Króner Martin (?), Németh Erik (Ajka)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Dragan Cubra (szerb-magyar, FC Napredak Krusevac – Szerbia, legutóbb Trayal – Szerbia, kölcsönben), Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa)

Távozott: Borvető Áron (?), Holman Dávid (?), Horváth Milán (?), Márkvárt Dávid (?), Novák Csanád (Gyirmót FC Győr), Rjaskó Mihály (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Medgyes Sinan (Kisvárda), Novák Csanád (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Bobál Gergely (?), Hudák Dávid (?), Hudák Martin (?), Kovács Dominik (?), Tömösvári Bálint (?), Vincze Ádám (?)