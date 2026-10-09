Vitorlázás: elkezdődött a visszaszámlálás, a magyarok célja a vb-címvédés

SÁMÁNOK – AZ SSL TEAM HUNGARY CSAPATA Csapatkapitány: Berecz Zsombor

Kormányosok: Bakóczy Róbert, Majthényi Szabolcs. Csapattagok: Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Lillik Ákos, Takácsy Levente, Németh Domonkos, Tomai Balázs, Varjas Sándor, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Csermák Dorottya, Deák Zsófia, Tóth Virág, Hammer Natasa

Óriási meglepetés volt három évvel ezelőtt, amikor Magyarország együttese nyerte meg a vitorlázók csapat-világbajnokságát, így idén címvédőként, a világranglista 15. helyezettjeként indulhat Rio de Janeiróban, a Guanabara-öbölben rendezendő második vébén, melynek minden ország hasonló eséllyel vághat neki, ugyanolyan hajóban, SSL 47-ben. Így az emberi tényező, azaz a kommunikáció, a hajókezelés, a taktika, a döntéshozatal és az együttműködés dönthet sikerről és kudarcról.

„Azt érzem a csapaton, hogy a 2023-as versenyhez képest sokkal felkészültebb, de abban is biztos vagyok, hogy a többi csapat is nagyobb hangsúlyt fektet a felkészülésre, kiélezettebb küzdelmet várok, mint három éve – mondta a Nemzeti Sportnak a csapatkapitány, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok Berecz Zsombor Alsóörsön, ahol éppen edzőtáboroztak a magyar vitorlázók. – Három éve még »sötét lovak« voltunk, nem is vették komolyan a teljesítményünket az első körökben, most viszont már le akarnak győzni minket. Bárkivel versenyzünk egy futamban, ha alkalma adódik, biztosan meg fogja nehezíteni a dolgunkat, de nem is várhatok mást, mert fordított helyzetben, ellenfélként én is ugyanezt tenném. Ez nekünk is új helyzet lesz, amire mindenképpen fel kell készülnünk.”

Ezúttal is Berecz Zsombor Magyarország legeredményesebb vitorlázója vezeti az SSL Team Hungary csapatát

A magyar válogatottnak ezúttal is oszlopos tagja a 15-szörös repülőhollandi-világbajnok Majthényi Szabolcs, másik kormányosa pedig az Európa-bajnok, 37-szeres magyar bajnok Bakóczy Róbert, mindketten ott voltak a 2023-as gárdában is. Az együttes a nyáron Svájcban is dolgozott, ezúttal pedig négy hajóval gyakorolt a Balatonon, igyekezett a vb-futamokat imitálni.

A tagok idén többet tudtak együtt vitorlázni a felkészülés során, mint három éve. A csapatépítés már 2019-ben elkezdődött, miután Bereczet felkérték, hogy a csapat-vb-re állítson össze egy magyar válogatottat, ő pedig igent mondott a kihívásra. A válogatási folyamat hosszú és szigorú volt, több mint negyven vitorlázóból alakul ki a végleges 13 tagú keret.

„Mindenki kiharcolta a maga helyét, most pedig tovább színesedett a csapatunk, négy hölgyet válogattunk be a tavaszi edzőtábor folyamán, amelynek a végén hirdettünk keretet – mondta a csapatkapitány. – Most is egy edzőtábor közepén vagyunk, és lesz még egy hasonló ötnapos összetartás október végén, ugyanitt, Alsóörsön, az Ypsilon Yacht Clubban. A Balatonon elérhető 30 lábas hajókkal tudunk edzeni, eddig sikerült a négyhajós edzésformát megvalósítani, majdnem minden pozíciót tudunk gyakorolni és csiszolni a kommunikáción, ami talán a legfontosabb. Nyilván az lenne a leghasznosabb, ha olyan 47 lábas hajókkal tudnánk gyakorolni, amilyenekkel a vébén is találkozunk majd, de a lehetőségekből ezúttal is kihozzuk a maximumot.”

VÉLEMÉNY Kelemen Tamás „Jó tízéves kapcsolatom van Berecz Zsomborral, és ha szükség van rám, most is segítek a tanácsaimmal. Jó a viszonyom a csapat több tagjával is, és ha éppen nincs edző, mint most, szívesen beugrom. Nekem nem annyira volt meglepetés a 2023-as vb-győzelem, pedig az ellenfelek is a legjobbjaikat küldték. Ez a verseny úgy lett kitalálva, hogy van egy nemzeti válogatott, amelyet egy nagy hajóra állítanak össze fiatalokból és tapasztalt vitorlázókból, kényszerű kompromisszumok nélkül, azaz tényleg a legjobbakat viszik ki a vízre, és az edzéseken szelektálnak az alapján, ki milyen formában van. Vitorlázásban már jegyzett nemzet vagyunk, elég, ha Érdi Márira, Vadnai Jonira, Berecz Zsombira gondolunk, vagy arra, hogy most címvédőként megyünk erre a csapat-világbajnokságra. Én azt látom, hogy a felkészülésük és az edzésprogramjuk nagyon tudatos, nem arról van szó, hogy csak „összekiabálnak” nyolc-tíz jó vitorlázót. Jó úton járnak, és szerintem reális a duplázás” – mondta Kelemen Tamás, Berecz Zsombor korábbi edzője.

Igyekeznek úgy forgatni edzésen a csapatot, hogy mindenki mindenkivel vitorlázzon egy hajóban

Igyekeznek úgy forgatni edzésen a csapatot, hogy mindenki mindenkivel vitorlázzon egy hajóban, és ugyanúgy kommunikáljon, mint kint fog. Egy pozíciót többen is tudnak gyakorolni, ami a fő szempont a négyhajós edzésnél. Berecz szerint szokniuk kell a nyomást és a versenyhelyzetet, ami Brazíliában vár rájuk, és minél többet gyakorolnak, annál könnyebb dolguk lesz élesben. A csapat első embere a kezdetekről is beszélt.

Edzés közben a csapat

„A 2021-es olimpia után a saját hajóosztályomat, amelyben nagyon sok évet, napot és órát eltöltöttem, kicsit megkönnyebbülés volt magam mögött hagyni, de fontos, hogy jó érzéssel. Tökéletes »szakítás« volt ez, ha fogalmazhatok így – tette hozzá. – Nagy hajóban pedig nagyon kevés olyan alkalom adódik, amikor az ember a legjobb magyar vitorlázókkal tud együtt versenyezni. Én ráadásul olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt is elmondhatom, élvezem ezt a fajta vitorlázást, és teljesen megélek minden napot, minden futamot. Ez egyrészről kemény munka, amit komolyan kell venni, de másik részről nem az, hiszen olyan emberekkel lehetek együtt, akikkel szeretem űzni ezt a sportágat. Úgyhogy kicsit sem volt nehéz váltani, örülök, hogy vállaltam a kihívást, ahogy annak is, hogy a csapat többi része a mai napig ugyanúgy áll hozzá, mint én.”

A csapat-vb rangjáról pedig csak annyit, hogy ezt a formátumot már az olimpia egyik lehetséges jövőbeli irányaként vizsgálják.