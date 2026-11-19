A négy villámpartit 3:1-re, a két rapidot 8:0-ra hozta Rapport, aki 11:1-es vezetés után a 8 pontot érő klasszikus partira már nem is ült le, így az játék nélkül a hollandé lett.

Ha a befejező napon pénteken Rapport legalább 10:10-re hozza a visszavágót, akkor megszerzi a 11. helyen, ellenkező esetben Armageddon–játszma dönt. Ebben világosnak 10, sötétnek 7 perce van, de a döntetlen utóbbinak kedvez.

Az alábbi eredmények folyamatosan frissülnek.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BEMUTATÓ TORNA, BUDAPEST

HELYOSZTÓK

3. nap

1. hely

Anish Giri (holland, 2747)–Alireza Firouzja (francia, 2757) x:x (villám: 3:1, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

3. hely

Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 11:9 (villám: 1:3, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 4:4)

5. hely

Hans Niemann (amerikai, 2697)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) x:x (villám: 3.5:0.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

7. hely

Liem Le (vietnámi, 2732)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) x:x (villám: 2:2, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

9. hely

Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Hajk Martiroszjan (örmény, 2669) x:x (villám: 3.5:0.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

11. hely

Rapport Richárd (2718)–Jorden van Foreest (holland, 2715) 11:9 (villám: 3:1, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 0:8 – játék nélkül)

13. hely

Wesley So (amerikai, 2771)–Levon Aronian (amerikai, 2719) x:x (villám: 2.5:1.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

15. hely

Vincent Keymer (német, 2761)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) x:x (villám: 2.5:1.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

17. hely

Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) x:x (villám: 3:1, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

19. hely

Andrew Hong (amerikai, 2609)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) x:x (villám: 3:1, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

21. hely

Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644) x:x (villám: 2:2, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)

23. hely

Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) x:x (villám: 4:0, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)