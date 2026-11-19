Rapport megnyerte az első napot a 11. helyért
A négy villámpartit 3:1-re, a két rapidot 8:0-ra hozta Rapport, aki 11:1-es vezetés után a 8 pontot érő klasszikus partira már nem is ült le, így az játék nélkül a hollandé lett.
Ha a befejező napon pénteken Rapport legalább 10:10-re hozza a visszavágót, akkor megszerzi a 11. helyen, ellenkező esetben Armageddon–játszma dönt. Ebben világosnak 10, sötétnek 7 perce van, de a döntetlen utóbbinak kedvez.
Az alábbi eredmények folyamatosan frissülnek.
SAKK
TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BEMUTATÓ TORNA, BUDAPEST
HELYOSZTÓK
3. nap
1. hely
Anish Giri (holland, 2747)–Alireza Firouzja (francia, 2757) x:x (villám: 3:1, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
3. hely
Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 11:9 (villám: 1:3, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 4:4)
5. hely
Hans Niemann (amerikai, 2697)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) x:x (villám: 3.5:0.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
7. hely
Liem Le (vietnámi, 2732)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) x:x (villám: 2:2, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
9. hely
Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Hajk Martiroszjan (örmény, 2669) x:x (villám: 3.5:0.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
11. hely
Rapport Richárd (2718)–Jorden van Foreest (holland, 2715) 11:9 (villám: 3:1, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 0:8 – játék nélkül)
13. hely
Wesley So (amerikai, 2771)–Levon Aronian (amerikai, 2719) x:x (villám: 2.5:1.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
15. hely
Vincent Keymer (német, 2761)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) x:x (villám: 2.5:1.5, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
17. hely
Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) x:x (villám: 3:1, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
19. hely
Andrew Hong (amerikai, 2609)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) x:x (villám: 3:1, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
21. hely
Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644) x:x (villám: 2:2, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)
23. hely
Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) x:x (villám: 4:0, rapid: x:x, gyorsított klasszikus: x:x)