Egylépéses mattot néztek be Rapport ellen – videó
Rapport ellenfele a legjobb indiai nagymester jelenleg, csapatban olimpiai bajnok, a világranglista hetedik helyén álló Rameshbabu Praggnanandhaa volt. Nem akárki, sokak szerint jobb, mint a világbajnok Dommaraju Gukesh.
A szombati első partiban Rapport világossal nagyon nem állt jól, annyira nem, hogy már-már a magyar nagymester kéznyújtását várta mindenki, amikor Praggnanandhaa váratlanul mattba lépett. Alighanem az idő szorításában nem vette észre a nyilvánvalót, de ezen a szinten így is iszonyú ritka az ilyen elnézés. Szerencsés győzelem volt…
A visszavágón Rapport a sötét bábukat vezethette. Itt már jobban figyelt az indiai, így a játszma döntetlennel ért véget. Mivel Fabiano Caruana 2:2-re végzett Liem Level, az amerikai 16 ponttal vezeti a B-csoportot a vasárnapi záró forduló előtt, így matematikailag is eldőlt, hogy Rapport biztosan nem játszhat az elődöntőben.
Pénteken Magnus Carlsen nagyon közel került ahhoz, hogy a Hajk Martiroszjan elleni vereségével elveszítse a több mint 15 éve őrzött első helyét a világranglistán. A norvég most két döntetlent könyvelhetett el Shakhriyar Mamedyarov ellen, amivel egyelőre megtartotta a világelsőségét. Ugyanakkor eldőlt, hogy a legnagyobb esélyesként Carlsen sem juthat már be a legjobb négy közé.
SAKK
TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST
CSOPORTKÖR
4. nap
A-csoport: Levon Aronian (amerikai, 2719)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772) 2:2, Alireza Firouzja (francia, 2757)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) 2:2, Jorden van Foreest (holland, 2715)–Andrew Hong (amerikai, 2609) 3:3
Az állás: 1. Firouzja 13 pont, 2. Duda 11, 3. Van Foreest 11, 4. Aronjan 9, 5. Hong 9, 6. Abdusattorov 7
B-csoport: Rapport Richárd (2718)–Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763) 4:1, Vincent Keymer (német, 2761)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) 4:1, Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Liem Le (vietnámi, 2732) 2:2
Az állás: 1. Caruana 16 pont, 2. Le 12, 3. Rapport 9, 4. Keymer 8, 5. Artyemjev 6, 6. Praggnanandhaa 5
C-csoport: Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 2:2, Anish Giri (holland, 2747)–Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644) 4:1, Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719)–Hajk Martiroszjan (örmény, 2669) 4:1
Az állás: 1. Giri 13 pont, 2. Nyepomnyascsij 11, 3. Martiroszjan 11, 4. Mamedyarov 9, 5. Carlsen 7, 6. Mishra 6
D-csoport: Hans Niemann (amerikai, 2697)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 4:1, Wesley So (amerikai, 2771)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 6:0, Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 4:1
Az állás: 1. Vachier-Lagrave 13 pont, 2. Niemann 13, 3. Erigaisi 13, 4. So 10, 5. Asszaubajeva 9, 6. Rameshbabu Vaishhali 4
Pontazonosságánál a nyitó napon lejátszott villámtorna helyezési sorrendje rangsorol.
A szabályokról röviden: a világbajnokság alatt gyorsított klasszikus játszmákat (45 perc + lépésenként 30 másodperc), rapid (15 perc + lépésenként 10 másodperc) és villámjátszmákat (3 perc + lépésenként 2 másodperc) váltanak. Az ötnapos csoportkörben csak gyorsított klasszikus partikat láthatunk, mindenki kétszer játszik minden ellenfelével. A győzelemért 3 pont jár, a döntetlenért 1. A játékosokat négy darab hatos csoportba sorsolták, ezekből az első helyezettek jutnak az elődöntőbe. A második helyezettek az 5–8. helyért meccselhetnek a kieséses szakaszban, és így tovább, a csoport utolsó, hatodik pozícióját birtoklók a 21–24. helyért harcolnak.
A kieséses rendszerben minden párharc két napig tart. Minden nap az összes pár négy villámjátszmát, két rapid és egy klasszikus partit vált. Minden nap végén győztest hirdetnek, tehát miután véget ér az első nap, törlődnek a pontok, és a második nap mindkét sakkozó 0 pontról indul. Aki megnyeri mindkét napot, az jut tovább. 1:1 esetén az úgynevezett Armageddon-játszma jön, vagyis világosnak 10, sötétnek 7 perc gondolkodási idővel, de a döntetlen a sötétnek kedvez.