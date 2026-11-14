Egylépéses mattot néztek be Rapport ellen – videó

Rapport ellenfele a legjobb indiai nagymester jelenleg, csapatban olimpiai bajnok, a világranglista hetedik helyén álló Rameshbabu Praggnanandhaa volt. Nem akárki, sokak szerint jobb, mint a világbajnok Dommaraju Gukesh.

A szombati első partiban Rapport világossal nagyon nem állt jól, annyira nem, hogy már-már a magyar nagymester kéznyújtását várta mindenki, amikor Praggnanandhaa váratlanul mattba lépett. Alighanem az idő szorításában nem vette észre a nyilvánvalót, de ezen a szinten így is iszonyú ritka az ilyen elnézés. Szerencsés győzelem volt…

A visszavágón Rapport a sötét bábukat vezethette. Itt már jobban figyelt az indiai, így a játszma döntetlennel ért véget. Mivel Fabiano Caruana 2:2-re végzett Liem Level, az amerikai 16 ponttal vezeti a B-csoportot a vasárnapi záró forduló előtt, így matematikailag is eldőlt, hogy Rapport biztosan nem játszhat az elődöntőben.

Pénteken Magnus Carlsen nagyon közel került ahhoz, hogy a Hajk Martiroszjan elleni vereségével elveszítse a több mint 15 éve őrzött első helyét a világranglistán. A norvég most két döntetlent könyvelhetett el Shakhriyar Mamedyarov ellen, amivel egyelőre megtartotta a világelsőségét. Ugyanakkor eldőlt, hogy a legnagyobb esélyesként Carlsen sem juthat már be a legjobb négy közé.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST

CSOPORTKÖR

4. nap

A-csoport: Levon Aronian (amerikai, 2719)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772) 2:2, Alireza Firouzja (francia, 2757)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) 2:2, Jorden van Foreest (holland, 2715)–Andrew Hong (amerikai, 2609) 3:3

Az állás: 1. Firouzja 13 pont, 2. Duda 11, 3. Van Foreest 11, 4. Aronjan 9, 5. Hong 9, 6. Abdusattorov 7

B-csoport: Rapport Richárd (2718)–Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763) 4:1, Vincent Keymer (német, 2761)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) 4:1, Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Liem Le (vietnámi, 2732) 2:2

Az állás: 1. Caruana 16 pont, 2. Le 12, 3. Rapport 9, 4. Keymer 8, 5. Artyemjev 6, 6. Praggnanandhaa 5

C-csoport: Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 2:2, Anish Giri (holland, 2747)–Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644) 4:1, Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719)–Hajk Martiroszjan (örmény, 2669) 4:1

Az állás: 1. Giri 13 pont, 2. Nyepomnyascsij 11, 3. Martiroszjan 11, 4. Mamedyarov 9, 5. Carlsen 7, 6. Mishra 6

D-csoport: Hans Niemann (amerikai, 2697)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 4:1, Wesley So (amerikai, 2771)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 6:0, Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 4:1

Az állás: 1. Vachier-Lagrave 13 pont, 2. Niemann 13, 3. Erigaisi 13, 4. So 10, 5. Asszaubajeva 9, 6. Rameshbabu Vaishhali 4

Pontazonosságánál a nyitó napon lejátszott villámtorna helyezési sorrendje rangsorol.