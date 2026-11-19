Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM a Magyar Sportért Alapítvány elnöke egy olimpia rendezésének a legpozitívabb végkimenetelét a kiegyezés utáni monarchia fénykorához hasonlítja, ami a főszereplők szerint a legprosperálóbb időszaka a Magyar Királyságnak.

„Szeretnénk, ha a mi generációnk is feliratkozna a magyar történelemkönyv kevés dicső oldalára, amikor sikerült az országot előre vinni a többi nemzethez képest. Az olimpia a legnagyobb országfejlesztő projekt, aminek a jutalma a konkrét olimpiai és paralimpiai hetek. Az odavezető út az, ami igazán fontos! Az olimpia egy rendező erő a politikának és a gazdasági szereplőknek is, amely hét éven át GDP-növelő motorja lehet a magyar gazdaságnak. Egészséges, növekedő gazdaságot hozhatna, mert annak minden szektorát érinti. Ezt kell összekombinálnunk az euro bevezetésével. Meg kell erősítenünk a közvéleményt, hogy az olimpia rendezése igenis lehetséges.”

Szalay-Berzeviczy kiemelte, hogy egy sikeres rendezéshez az Európai Uniótól kapott forrásokat hibátlanul kel felhasználni! A magyar GDP jelenleg 90 ezer milliárd Ft, az olimpia rendezése a tanulmányok szerint évi 200-300 milliárd Ft-ból kigazdálkodható lenne.

Karácsony kiemelte, hogy a párizsi példa az olimpiai falura nagyon jó, a Diákváros-koncepcióra kész tervek vannak, Európa egyik legértékesebb barnamezős területe. Ez valamikor a 2030-as években meg fog valósulni. Szerinte a sportversenyek szervezésében Magyarországnak nagyon jó referenciái vannak. A paralimpia ugyanolyan fontos, mint az olimpia, a városvezetés célja, hogy a közösségi közlekedés 2036-ra teljes mértékben akadálymentes legyen! „A dualizmus idejében is volt egy rendező elv, a világkiállítás” – utalt vissza Szalay-Berzeviczy szavaira.

Gyulay Zsolt kezében a mikrofon (Fotó: Török Attila)

Gyulay Zsolt a szükséges társadalmi párbeszédről is beszélt:

„Hogy mit adhat a rendezés a magyar sportnak? Kormányok jönnek, kormányok mennek, közben különböző koncepciók születnek. A magyar sport megpróbál alkalmazkodni. Jó lenne, ha ebben is hosszú távú stratégiát látnánk. Erre is jó egy olimpia. Házigazdaként 170 tagú csapat helyett 400 körüli csapattal tudnánk részt venni. Hogy milyen csapatunk lesz? Ez rajtunk múlik! Ne tereljük politikai síkra, mint a 2024-es pályázatot! A főváros és a MOB egy lehetőséget kínál a magyar társadalom számára. Megértettük az emberek kívánságát, hogy sportlétesítményt már ne építsünk, hanem a Bécs-Budapest-Szeged-Debrecen vonalon belül próbáljuk meg elosztani a sportágakat. A mi olimpiánk a Los Angeles-i és a brisbane-i kiterjedésénél kisebb lenne, pedig határokon túl átívelne.”

A MOB elnöke kimondta, hogy a nemzet nagy ügyek mentén tudott nagyot fejlődni, ami fővárosra kifejezetten érvényes. Fontos nemzeti ügy lenne mindannyiunk számára, leginkább a lelkünkben lenne közös ügy, amiért a következő tíz évben együtt tudnánk dolgozni. Az elmúlt hat-hét évben a nemzetközi versenyek alkalmával nagyon meg tudtuk lepni az ide látogatókat.