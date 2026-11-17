A kieséses szakaszban a párharcok két napig tartanak. Mindennap a párok négy villámjátszmát, két rapid és egy klasszikus partit váltanak. A napok végén külön győztest hirdetnek, és a második nap mindkét sakkozó 0 pontról indul. Aki megnyeri mindkét etapot, továbbjut. 1:1 esetén az úgynevezett Armageddon-játszma jön, vagyis világosnak 10, sötétnek 7 perc gondolkodási idővel, de a döntetlen a sötétnek kedvez.

Minden villámjátszma megnyerése 1, a rapidban aratott győzelem 4 pontot ér. A gyorsított klasszikusban 8 pontot kap a győztes.

Mivel Rapport Richárd a harmadik helyen végzett a csoportjában, kieséses szakaszban a 9–12. helyért vívhat, elsőként az örmény Hajk Martiroszjan ellen. Számunkra nagyszerűen kezdődött a párharc, klasszisunk ugyanis a villámban 3:1-re győzött, majd a rapidot is megnyerte 6:2-re. Sajnos a gyorsított klasszikus játékban, ami a legtöbbet éri, Martiroszjan volt a jobb, így Martiroszjan 11:9-re nyert.

Ez az jelenti, hogy Rapportnak meg kell nyernie a szerdai felvonást, és ha ez megtörténik, akkor utána az Armageddon-partiban kell kivívnia a győzelmet.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST

HELYOSZTÓK

1. nap

1–4. hely

Anish Giri (holland, 2747)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 14.5:5.5 (villám: 2.5:1.5, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 8:0)

Alireza Firouzja (francia, 2757)–Fabiano Caruana (amerikai, 2783) 12:8 (villám: 4:0, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 4:4)

5–8. hely

Hans Niemann (amerikai, 2697)–Liem Le (vietnámi, 2732) 13.5:6.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 8:0)

Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) 15:5 (villám: 1:3, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 8:0)

9–12. hely

Hajk Martiroszjan (örmény, 2669)–Rapport Richárd (2718) 11:9 (villám: 1:3, rapid: 2:6, gyorsított klasszikus: 8:0)

Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Jorden van Foreest (holland, 2715) 11.5:8.5 (villám: 3.5:0.5, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 4:4)

13–16. hely

Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709)–Levon Aronian (amerikai, 2719) 11:9 (villám: 1:3, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Wesley So (amerikai, 2771)–Vincent Keymer (német, 2761) 14:6 (villám: 2:2, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 8:0)

17–20. hely

Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 11.5:8.5 (villám: 3.5:0.5, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 0:8 – játék nélkül)

Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653)–Andrew Hong (amerikai, 2609) 17:3 (villám: 3:1, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 8:0)

21–24. hely

Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772) 11:9 (villám: 1:3, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 13:7 (villám: 3:1, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)