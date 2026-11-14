Csehország nem tiltja meg a sportolóinak, hogy orosz riválisokkal mérkőzzenek

2026.11.14. 14:44
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A cseh válogatott (Fotó: Getty Images)
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Oroszország CAS Csehország férfi jégkorong IIHF
A cseh kormány nem szándékozik megtiltani az ország sportolóinak az oroszok elleni versenyzést – jelentette ki Boris Stastny sportminiszter.

A cseh tárcavezető a közszolgálati rádióban adott nyilatkozatában megjegyezte, hogy ebben a kérdésben a sportági szövetségek maguk döntenek.

Boris Stastny a témában az után adott hangot véleményének, hogy a cseh szövetség korábban csatlakozott azokhoz a társszervezetekhez, amelyek a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) az orosz csapatok világbajnokságokra való visszahelyezéséről szóló döntését követően bejelentették: megtagadják az oroszok elleni játékot.

Miután a csehek mellett a svéd, a finn, a dán, a norvég, az osztrák, a svájci, a lett és az ukrán szövetség is jelezte már, hogy válogatottjuk sehol sem lép addig pályára az oroszok ellen, amíg tart az ukrajnai háború, az orosz szövetség (FHR) a sportági világszövetség (IIHF) etikai bizottságához fordult, és szankciók kiszabását kérte a velük szemben bojkottot hirdető szövetségek ellen.

A 2027-es vb-t Németországban rendezik, amely – más országokkal ellentétben – nem akarja meggátolni, hogy az oroszok vízumot kapjanak, viszont nyomást akar gyakorolni IIHF-re, hogy a CAS határozata ellenére se engedje indulni az orosz együttest. Erről Ronald Rauhe, Németország sportért és önkéntességért felelős minisztere beszélt.

„A vízumkérelmek elutasítása nem megoldás a Német Jégkorongszövetség számára, és aligha járul hozzá a világbajnokság sikeréhez. Inkább segítenünk kell az IIHF-nek megoldást találni arra, hogy mégse engedélyezze az orosz csapat részvételét” – mondta a korábbi kiváló kajakozó.

Cseh kormányzati szervek korábban a témában már azt is bejelentették, hogy a hazai rendezésű, ostravai U18-as női vb-re nemzet-, illetve közbiztonsági okokra hivatkozva nem adnának vízumot az orosz válogatott tagjainak, azaz nem lehetne végrehajtani a sportbírósági ítéletet. Hasonló döntést hozott a december végén kezdődő junior világbajnoksággal kapcsolatosan a kanadai kormány is.

 

Oroszország CAS Csehország férfi jégkorong IIHF
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