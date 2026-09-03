Nemzeti Sportrádió

Nagy Györgyöt beválasztották a curling Hírességek Csarnokába

M. B.M. B.
2026.09.03. 17:04
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Fotó: FB/Magyar Curling Szövetség
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curling Magyar Curlingszövetség Nagy György
A Nemzetközi Curling Szövetség (WC) beválasztotta Nagy Györgyöt a Hírességek Csarnokába.

A magyar szövetség közösségi oldalának csütörtöki bejegyzése kiemelte: Nagy több mint két évtizede meghatározó alakja a magyar curlingnek. Több mint harminc magyar bajnoki cím, 26 WC-versenyszereplés és több mint kétszáz nemzetközi mérkőzés fűződik a nevéhez. Szekeres Ildikóval 2009-ben világbajnoki ezüstérmet szerzett vegyes párosban.

„Szervezőként, pályaalapítóként és sportdiplomataként is rengeteget tett a magyar és a nemzetközi curling fejlődéséért” – szögezte le a híradás, amely hozzáfűzte: a Hírességek Csarnoka-tagság a WC egyik legmagasabb elismerése, egyben óriási siker az egész magyar curling számára.

 

curling Magyar Curlingszövetség Nagy György
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