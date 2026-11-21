A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett összeállítású négyes ráadásul nagy fordítással nyert, ugyanis öt end után még 4–1-es hátrányban volt, de az utolsó három felvonásban négy pontot szerzett.

A tornán hat hely talál gazdára a márciusi vb-re. A két nyolccsapatos csoportból az első kettő elődöntőbe jut, ezek a csapatok egyből biztosítják helyüket a vb-n. A két harmadik egymással játszik, a győztes szintén részvételi jogot szerez, a vesztes pedig a két negyedik összecsapásának győztesével mérkőzik meg az utolsó vb-helyért.

A magyarok vasárnap Hongkong és Fülöp-szigetek együttesével találkoznak, hétfőn Csehországgal, kedden Lettországgal és Litvániával, szerdán pedig Új-Zélanddal mérik össze a tudásukat.