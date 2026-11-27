Aleksander Ceferin UEFA-elnök labdakezelését Juhász Roland is közvetlen közelről láthatta (Fotó: Kovács Péter)

Nyolc néző didergett tíz perccel a kezdés előtt a Fáy utcában, persze az is csoda, hogy meccset tudtak rendezni a csütörtök délelőtt Budapestet és környékét rendesen eláztató havazásban. Eláztunk aztán mi is, mármint a magyar öregfiúk-válogatott, pedig igen jó nevekből állt a kezdő: mások mellett Fehér Csaba, Juhász Roland, Gera Zoltán, Tököli Attila, Priskin Tamás, Nikolics Nemanja, Torghelle Sándor igyekezett újból móresre tanítani a délnyugati szomszédokat, aztán éppen fordítva történt – persze lehet, a srácok csak nem akarták felbőszíteni az UEFA elnökét, Aleksander Ceferint. Ki tudja, jól jön-e még valamikor a rokonszenve…

Az európai futballszövetség első embere mindenesetre játékra jelentkezett Angyalföldön, csapatkapitányi karszalagjával elegánsan is mozgott, olyannyira, hogy amikor a második félidő elején egy hosszú labdát a levegőben úszva, oxival szelídített meg, a néhány tucatnyira duzzadt nézősereg meg is tapsolta. Aztán lekéredzkedett, meglehet, ő is tudta, a csúcson érdemes abbahagyni. Csank János szíve szerint sohasem tenne így, a zsenge korára utaló 80-as mezszámmal a hátán el is foglalta a helyét a kapuban, majd a kezdő sípszót követő hazaadást átvette, kipasszolta oldalra, és mindahány játékos, valamint a közönség vastapsától kísérve lebandukolt a hófehér gyepről.

„Nem akartam cikiben maradni, hogy bevernek nekem itt a szlovénok néhányat. Mondtam azért a többieknek, ha maradok a kapuban, marad a nulla-nulla” – vagyis nyolcvan év ide vagy oda, a mester humora a régi.

Úgyhogy már nem ő, hanem a magát mackónadrágjában a havas, lucskos, jéghideg talajon is lelkesen dobálgató Király Gábor szedett be az első félidőben hármat, bár egy 80-szoros szlovén válogatottól, az egykor a 2. Bundesligában gólkirállyá koronázott Milivoje Novakovictól nem szégyen.

„Mindig sok gólt rúgtam, szóval tudták a csapattársaim, rám számíthatnak – mondta lapunknak az 1. FC Köln egykori légiósa. – Hiányzik a futball, a góllövés, örülök, hogy újra focizhattam, még ha ilyen talajon nem is volt könnyű. Jó lett volna Dárdai Pál és Szalai Ádám ellen játszani, őket Németországból ismerem, ahogyan persze Király Gábort is. Nekem Köln a második otthonom, de most a szlovén válogatottra koncentrálok a csapat másodedzőjeként. Hogy mit gondolok az Újpestben szereplő Aljosa Matkóról? Egyre fontosabb játékosunk, az őszi Nemzetek Ligáját végigjátszotta, remélem, egyre jobb lesz, és még többet segít nekünk.”

Még mindig jó viszont Gera Zoltán, aki a szokásos könnyedségével osztogatott – „Nagyon keveset játszom, legfeljebb az ilyen alkalmakkor, de ilyenkor egy pillanatra legalább újra focistának érezzük magunkat, és ha nem is mindenki ugyanolyan fitt, mindenki lelkes” –, küzdött rendesen Nikolics Nemanja, aki ha olyan elánnal üldözi a lehetséges fehérvári befektetőket, mint a szlovén védőket, biztosan új tulajdonosra lel a Vidi, a csatárokban meglehetősen felülreprezentált együttesben mélyebbre húzódó Torghelle Sándor pedig úgy nyomta be a labdákat a védelem mögé, hogy az „Air Sanyi” becenevet nyugodtan „Pirlo Sanyira” cserélhette volna.

„Azért tettek engem hátrébb, mert én bírok futni, ők már nem – állapította meg az anno a braziloknak, a németeknek és az argentinoknak is betaláló csatár. – Próbáltunk focizni, amit nem tudunk. Ilyen körülmények közt persze nem is lehetett, mi mégis azt akartunk, nem is értem. Ebből is kaptuk a gólokat. Éppen ezért mondtam a meccs előtt a többieknek, ha nálam lesz a labda, induljanak, mert én lököm be eléjük. Vagy legalábbis megpróbálom…”

Sikerült is azért néhányszor neki, a magyar öregfiúk mégsem tudtak betalálni, így 4–0-s vereség után kérhettek visszavágót Ceferinéktől.