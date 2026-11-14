VÉGE

Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Vívás: Battai Sugár bronzérmes a kairói világkupa-viadalon

K. E.K. E.
2026.11.14. 17:04
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Battai Sugár (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás Battai Sugár párbajtőr
Muhari Eszter „reggeli” bronza után itt a másik: a kardozók kairói vk-viadalán Battai Sugár végzett a harmadik helyen.

Furcsa szombat volt, az biztos…

A férfiak főtábláján magyar szempontból például azért, mert Rabb Krisztián nehezen rúgta be a motort, szerencsére az első, egytusos győzelmet követte még további kettő, aztán a végállomást számára a negyeddöntő jelentette, így Somlai Béla tanítványa hatodikként zárt.

Szilágyi Áron rajtja meggyőzőbb volt, sajnos azonban ő a következő körben (egyetlen tussal…) elvérzett.

A nőknél öt magyar világbajnok lépett pástra a 64 között, két-két győzelmet aratott Battai Sugár, Szűcs Luca és Márton Anna, amikor elindult a magyar ág – előbb Márton és Szűcs került szembe egymással, majd a győztes Mártonra Battai várt. Az asszó Márton sérülése miatt másként ért véget, mint a pástokon szokás.

A sajnálatos esemény Battainak érmet jelentett, kár, hogy ebből nem lett fényesebb: Dávid László tanítványa az elődöntőben „beragadt” az amerikai Maia Chamberlain ellen (2:8), ugyanakkor igaz az a kijelentés is, soha rosszabbat!

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
Kard. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Rabb–Kalender (török) 15:14, Szilágyi–Rea (olasz) 15:10, Kosztyjukov (orosz)–Tóth B. 15:12, Lukashenko (amerikai)–Péch K. 15:10. A 16 közé jutásért: Rabb–Denkiewicz (lengyel) 15:6, Covaliu (román)–Szilágyi 15:14. Nyolcaddöntő: Rabb–Cavaliere (olasz) 15:12. Negyeddöntő: Hesam (egyiptomi)–Rabb 15:13
Nők. A 32 közé jutásért: Battai–Gulik (kazah) 15:4, Szűcs–Ozaki (japán) 15:7, Katona–Navarro (spanyol) 15:7, Márton–Mormile (olasz) 15:6, Bashta (azeri)–Spiesz 15:14. A 16 közé jutásért: Battai–Kaspiarovich (azeri) 15:10, Szűcs–Alekszandra Mikhajlova (orosz) 15:13, Márton–Lin Ko-sze (kínai) 15:11, Alina Mikhajlova (orosz)–Katona 15:9. Nyolcaddöntő: Battai–Apithy (francia) 15:10, Márton–Szűcs 15:12. Negyeddöntő: Battai–Márton – Márton sérülés miatt feladta. Elődöntő: Chamberlain (amerikai)–Battai 15:8

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Kun Anna a negyeddöntőben kikapott a párizsi olimpia ezüstérmesétől.

 

 

vívás Battai Sugár párbajtőr
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