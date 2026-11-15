Vívás: 5. és 9. hely a kairói kard-vk-n

Egy-egy vereséggel zárta a napot a kairói világkupa-viadal csapatversenyén a Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan, valamint a Battai Sugár, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes – a férfiak a negyeddöntőben az oroszoktól, a hölgyek a nyolcaddöntőben Hongkongtól kaptak ki, így előbbiek az ötödik, utóbbiak a kilencedik helyen végeztek.

VÍVÁS

KARD-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

FÉRFICSAPAT

Nyolcaddöntő

Magyarország–India 45:31 (Rabb +10, Szilágyi +4, Tóth B. +3, Szatmári –3)

Negyeddöntő

Oroszország–Magyarország 45:39 (Tóth B. 0, Szilágyi –1, Rabb –5)

Az 5–8. helyért

Magyarország–Japán 45:34 (Rabb +4, Tóth B. +4, Szilágyi +3)

Az 5. helyért

Magyarország–Egyesült Államok 45:44 (Rabb +7, Szilágyi –1, Tóth B. –5)

NŐI CSAPAT

Nyolcaddöntő

Hongkong–Magyarország 45:37 (Spiesz +4, Battai +2, Katona –4, Szűcs –10)

A 9–16. helyért

Magyarország–Olaszország 45:34 (Battai +7, Spiesz +4, Szűcs +1, Katona –1)

A 9–12. helyért

Magyarország–Üzbegisztán 45:36 (Battai +4, Szűcs +2, Spiesz +2, Katona +1)

A 9. helyért

Magyarország–Németország 45:24 (Battai +7, Katona +7, Szűcs +4, Spiesz +3)