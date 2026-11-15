Vívás: bronzérmes a női tőrcsapat a plovdivi vk-viadalon

Nagyot menetelt a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású női tőrcsapat a plovdivi világkupaversenyen: a világranglista élmezőnyébe tartozók közül kettőt is legyőzött a négyes, előbb a negyeddöntőben az amerikaiakat, aztán a harmadik helyért a japánokat, ráadásul mindkét gárdát meggyőző fölénnyel, és még a nagy rivális ukránokat is „begyűrték” a lányok a nyolcaddöntőben – igazi bravúr volt ez a nap, megérdemelték a bronzot a mieink.

A Bálint Álmos, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely összetételű férfi tőrcsapat hetedikként zárt Plovdivban.

VÍVÁS

TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, PLOVDIV

NŐI CSAPAT

Nyolcaddöntő

Magyarország–Ukrajna 34:33 (Kondricz +3, Papp +1, Lupkovics +1, Pásztor –4)

Negyeddöntő

Magyarország–Egyesült Államok 45:30 (Pásztor +14, Papp +4, Kondricz –3)

Elődöntő

Franciaország–Magyarország 45:39 (Pásztor +7, Lupkovics –2, Papp –4, Kondricz –7)

A 3. helyért

Magyarország–Japán 42:35 (Kondricz +7, Pásztor +5, Papp –5)

FÉRFI CSAPAT

A 16 közé jutásért

Magyarország–Izrael 45:22 (Mihályi +10, Dósa +9, Tóth G. +5, Bálint –1)

Nyolcaddöntő

Magyarország–Dél-Korea 45:30 (Tóth G. +9, Mihályi +5, Dósa +1)

Negyeddöntő

Hongkong–Magyarország 45:43 (Tóth G. +4, Mihályi 0, Dósa –6)

Az 5–8. helyért

Egyesült Államok–Magyarország 45:43 (Dósa 0, Tóth G. –1, Mihályi –1)

A 7. helyért

Magyarország–Kína 45:41 (Dósa +11, Mihályi +7, Bálint –2, Tóth G. –12)