Vívás: bronzérmes a női tőrcsapat a plovdivi vk-viadalon

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.11.15. 17:00
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Felállhatott a dobogóra a magyar női tőrcsapat (Fotó: Bizzi Team)
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Arannyal indult, bronzzal zárult a magyar vívók hétvégéje: a tőrözők plovdivi vk-viadalán a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételű négyes a harmadik lett.

Nagyot menetelt a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású női tőrcsapat a plovdivi világkupaversenyen: a világranglista élmezőnyébe tartozók közül kettőt is legyőzött a négyes, előbb a negyeddöntőben az amerikaiakat, aztán a harmadik helyért a japánokat, ráadásul mindkét gárdát meggyőző fölénnyel, és még a nagy rivális ukránokat is „begyűrték” a lányok a nyolcaddöntőben – igazi bravúr volt ez a nap, megérdemelték a bronzot a mieink.

A Bálint Álmos, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely összetételű férfi tőrcsapat hetedikként zárt Plovdivban.

VÍVÁS
TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, PLOVDIV
NŐI CSAPAT
Nyolcaddöntő
Magyarország–Ukrajna 34:33 (Kondricz +3, Papp +1, Lupkovics +1, Pásztor –4)
Negyeddöntő
Magyarország–Egyesült Államok 45:30 (Pásztor +14, Papp +4, Kondricz –3)
Elődöntő
Franciaország–Magyarország 45:39 (Pásztor +7, Lupkovics –2, Papp –4, Kondricz –7)
A 3. helyért
Magyarország–Japán 42:35 (Kondricz +7, Pásztor +5, Papp –5)

FÉRFI CSAPAT
A 16 közé jutásért
Magyarország–Izrael 45:22 (Mihályi +10, Dósa +9, Tóth G. +5, Bálint –1)
Nyolcaddöntő
Magyarország–Dél-Korea 45:30 (Tóth G. +9, Mihályi +5, Dósa +1)
Negyeddöntő
Hongkong–Magyarország 45:43 (Tóth G. +4, Mihályi 0, Dósa –6)
Az 5–8. helyért
Egyesült Államok–Magyarország 45:43 (Dósa 0, Tóth G. –1, Mihályi –1)
A 7. helyért
Magyarország–Kína 45:41 (Dósa +11, Mihályi +7, Bálint –2, Tóth G. –12)

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