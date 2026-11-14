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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Vívás: aranyérmes a férfi párbajtőrcsapat a berni vk-viadalon

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.11.14. 19:05
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Forrás: BIZZI TEAM
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Bern vívás férfi párbajtőr
Végre, végre: újra a legjobbak között férfi párbajtőrcsapatunk! Az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Kovács Gergely, Siklósi Gergely összeállítású négyes aranyérmet szerzett a berni vk-versenyen.

Andrásfi Tibor, már az idősebb, változtatott: a férfi párbajtőrözők fegyvernemi vezetőedzője az egy hónappal ezelőtti teljesítménye okán Kovács Gergelynek szavazott bizalmat (Casablancában vk-bronzot szerzett) – Andrásfi Tibor, Koch Máté és Siklósi Gergely mellett a berni világkupa-viadal szombati csapatversenyén.

Pénteken Siklósi Gergely megnyerte az egyéni versenyt, tette mindezt úgy, hogy hét év után a selejtezőben is vívnia kellett, hiszen kiszorult a kiemeltek közül (az arannyal amúgy rögvest vissza is lépett a legjobbak közé), ám az, hogy két hosszú és kemény nap van az egyéni világbajnok mögött, szombaton egyáltalán nem látszódott.

Vezérként irányított, és felnőttek hozzá a társak is. A negyeddöntőben rezgett a léc, Kína nehezen adta magát – szerencsére a döntő tust Siklósi szúrta.

Aztán az elődöntőben sokáig úgy tűnt, a mieink a bronzért vívhatnak, merthogy az olaszok a nyolcadik asszó végén még 27:21-re vezettek. Befejező emberként azonban Siklósi „villantott” egy 19:5-öt!

A döntő a hazai svájciak ellen kiegyenlített küzdelmet, de végig magyar vezetést hozott, az aranymeccs utolsó asszójára Siklósi Gergely 27:26-nál kötött be, ebből lett a végére sima, 38:30-as magyar diadal.

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, BERN
Párbajtőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Brazília 45:28 (Koch +8, Siklósi +5, Andrásfi +4). Nyolcaddöntő: Magyarország–Svédország 45:34 (Andrásfi +12, Kovács G. +2, Siklósi –1, Koch –2). Negyeddöntő: Magyarország–Kína 45:44 (Siklósi +4, Andrásfi +1, Kovács G. –1, Koch –3). Elődöntő: Magyarország–Olaszország 40:32 (Siklósi +18, Kovács G. –2, Andrásfi –4, Koch –4). Döntő: Magyarország–Svájc 38:30 (Siklósi +9, Andrásfi 0, Koch 0, Kovács G. –1). Végeredmény: 1. Magyarország (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Kovács Gergely, Siklósi Gergely), 2. Svájc, 3. Olaszország

 

Bern vívás férfi párbajtőr
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