– Provokatív kérdés: szomorú? Az egyéni győzelme után azt mondta még a pást mellett, örült, hogy a berni világkupa-viadalon hosszú idő után vívnia kellett a selejtezőben.

– Örültem, hogy ilyen gyorsan megoldódott, hogy visszajussak a kiemeltek közé. Ennél többet versenyen nem lehet vívni: a selejtezőben a csoportkör után három asszó várt még rám, másnap az egyénit megnyertem, vagyis végigvívtam azt a napot is, akárcsak a csapatversenyt. Száznegyvennégy percet töltöttem a páston, ebből két óra biztosan aktív vívás volt. Ilyenben még sohasem volt részem, nem is szeretném, ha még egyszer lenne, bár úgy érzem, meg tudnám oldani újra – elfáradtam, ám hétfőre ennek már nyoma sem volt. A Zsivoczky-Farkas Györgyivel két, Imre Gézával fél éve végzett munka épült be mostanra.

– Régóta kiemeltként kezd minden versenyt. Amikor biztossá vált, hogy Bernben selejteznie kell, milyen gondolatok futottak át a fején?

– Végig bíztam a saját munkámban, hittem és hiszek az edzőimben, de azért az emberben csak-csak felvetődik, mi van, ha soha többet nem ad tust? Sokszor el kellett mondanom magamnak azt is, már adtam eleget, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vagyok, de bizonyítani is akartam – azt is, hogy nem véletlenül váltottam. 2019. július 19-én nyertem világbajnokságot Budapesten, azóta voltam ott a világranglista első tizenhat helyezettje között. Az igazsághoz tartozik, hogy Bernben a verseny egy pillanatában közelebb voltam a kétszázhetvenedik helyhez, mint nem is az elsőhöz, hanem eleve a továbbjutáshoz: három asszót már elveszítettem a csoportkörben, a negyedikben pedig 0:3-ra álltam. Akkor mondta Andrásfi Tibor, a fegyvernemi vezetőedzőnk, hogy évekkel korábban, még juniorként ilyet már csináltam Bázelben. Nem sokkal később Kovács Gergely apukája ugyanezt mesélte, vagyis hogy elveszítettem az első három asszómat a csoportkörben, aztán megnyertem a versenyt. Nem emlékeztem rá, de ha ketten mondják… Szerettem volna selejtezőt vívni, szerettem volna átvívni az első napot, hogy a főtáblán ezekkel az érzésekkel kezdhessek.

– Nem lenne meglepő, ha abban a nehéz helyzetben, amelyben megélte az elmúlt időszakot, néha elveszítette volna a türelmét – volt ilyen?

– Sokszor eszembe jutott: lehet, hogy abba kell hagynom, lehet, hogy nem jutok ki Los Angelesbe? Mi lesz az edzőimmel, azokkal, akikben hiszek? Nemcsak az én szakmaiságom, sok minden forgott kockán. És találtam más motivációt is: elkezdtem foglalkozni a pengéimmel. Korábban mindig fegyvermesterhez vittem őket, ám egy ideje beleástam magam a témába, én szereltem őket, az elmúlt héten is legalább tíz órát ezzel töltöttem. Eggyé váltam a pengéimmel: bízom bennük, tudom, mire számíthatok – amúgy a fiúkat is ugyanerre buzdítom. 2019-ig amatőr voltam, utána Párizsig félprofinak mondhattam magam – a karrierem végére profi leszek.

– Mindezek eszébe is jutottak, amikor az utolsó tust adta Bernben?

– Tudom, milyen győzni, s milyen másodiknak lenni. Azt is, mekkora különbség van a kettő között. Már a nap elején győzni akartam, ám folyamatosan el kellett hitetnem magammal, hogy képes is vagyok rá. Mikor megnyerek egy versenyt, már nem érzékenyülök el annyira – napközben ez inkább megtörtént Bernben is, mert sokszor eszembe jutottak azok, akik mellettem voltak az elmúlt időszakban. Az, hogy én adtam az utolsó tust, jó érzés, de, és ez ne hangozzék nagyképűen, már a sablon része az egésznek. Ott már inkább igyekszem visszaadni az embereknek mindazt, amit kaptam tőlük: Gézának, az edzőmnek, Tibi bának, a válogatott edzőjének például. Sosem én nyerek, Bernben sem csak én nyertem – mi nyertünk.

– Az, hogy aranyat nyert, nem szokatlan Siklósi Gergelytől, az elmondottak, az elmúlt hónapok miatt ez mégiscsak új helyzet, nem?

– Ennyi idő után végre értem a vívást, végre meg tudom lábbal is csinálni azt, amit szeretnék, és újra egy épülő közösségben vagyok.

Újra előbújtak a fényre: Kovács Gergely (balról), Koch Máté, Andrásfi Tibor és Siklósi Gergely Bernben leigázta a világot (Fotó: Bizzi Team)

– Hogyan kell innen továbblépni?

– Nem tulajdonítok olyan jelentőséget ennek a győzelemnek, hogy ez egy egyszeri, megismételhetetlen történet volt. Ha azt, ami Bernben várt rám, meg tudtam csinálni, meg tudom máskor is. De látjuk a hibákat, tudjuk, min lehet és kell is változtatni. Mindkét edzőm rendkívül elhivatott szakmailag, és bennem is nagy a motiváció, tudok még fejlődni rengeteget – ezért is lettem profibb mostanra. A vívásban nem mindig az nyer, aki szakmailag vagy fizikailag magasabb szinten van, hanem az, aki ott van a jelenben a páston. A csapatdöntő előtt kértem is a fiúkat, ne az legyen a fejükben, hogy már biztos az érem, hanem legyenek ott a pillanatban. Én a jövőben azokat a momentumokat, amelyek adódnak számomra, a lehető legteljesebb mértékben ki akarom használni. A csapattal is: figyelnünk kell arra, hogy fejlődjünk, de arra is, hogy visszajöjjünk a világranglistán – a szezon végén az Európa- és világbajnokságon már nem hibázhatunk.

– Eddig is egyfajta vezér volt a csapatban, mostanság talán még inkább az. Nem nyomja kicsit ez a fajta a felelősség?

– Szeretem a felelősséget, mindig is szerettem, de ezt nem csak én viselem. Osztozik másokon: az edzőmön, a válogatott edzőjén, a társakon.

– Júniusban, az Európa-bajnokság után azt mondta a férfi párbajtőrcsapatról: árnyékai vagyunk önmagunknak. A csapat szombaton megnyerte a berni világkupaversenyt. Mit mond most?

– Kiléptünk az árnyékból. Már jelen vagyunk, már elindult a fejlődés: elindultunk a fény felé.