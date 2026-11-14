Vívás: Pásztor Flóra nyolcadik a plovdivi vk-viadalon

Ha tőr, akkor Dósa Dániel és Pásztor Flóra. Az elmúlt években mindketten a kiemelt státuszig, vagyis a világranglista legjobb 16 helyezettje közé küzdötték magukat, a világkupaversenyeken meg általában a 16-ig eljutottak.

Plovdivban viszont Dósa már az első körben kikapott, szerencsére Pásztor menetelt, mégpedig egészen a nyolcas tábláig, ott is csak egyetlen tussal maradt alul az amerikai Lauren Scruggsszal szemben.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, PLOVDIV

Tőr. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Mihályi–Nisigucsi (japán) 15:11, Lefort (francia)–Dósa 15:7, Itkin (amerikai)–Bagdány 15:7. A 16 közé jutásért: Tolba (egyiptomi)–Mihályi 15:8

Nők. A 32 közé jutásért: Pásztor–Kuritzky (izraeli) 15:4, Blaze (francia)–Kollár 15:10. A 16 közé jutásért: Pásztor–Kim Ho Dzseon (dél-koreai) 15:11. Nyolcaddöntő: Pásztor–Bertini (olasz) 15:10. Negyeddöntő: Scruggs (amerikai)–Pásztor 15:14