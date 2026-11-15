Vívás: aranyérmes a női párbajtőrcsapat a vuhszi világkupaversenyen

Hogy valami elindult, már jó ideje látjuk, halljuk, tapasztaljuk.

A női párbajtőrszakág egyre-másra gyűjtögeti a jobbnál jobb eredményeket, és szerencsére már nemcsak Muhari Eszter egyéniben, hanem amellett, hogy a társak is egyre jobbak a páston az egyéni viadalokon, a csapat szintén följebb és följebb lép – a ranglistán is.

A júniusi kontinensviadalon is ezüstérmet szereztek a lányok, de Csobó Dominik megjelenésével már a világkupa-sorozatban is rendre ott voltak a legjobbak között.

Egy hónappal ezelőtt a csapat a casablancai vk-viadalon egyetlen vereséget szedett össze a nap folyamán, de mert azt a negyeddöntőben tette, ötödikként zárt.

Vasárnap Vuhsziban viszont kizárólag győzött az ezúttal Dékány Kinga, Kun Anna, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételű négyes, így megnyerte a világkupaversenyt!

A nyolcaddöntő hozta a legszorosabb meccset, egyetlen tussal nyertek a mieink Románia ellen: Kun befejezőként volt kellően határozott. Sajnos megsérült, aláfordult a bokája, ám éppen ettől (is) jó, sőt, egyre jobb a honi szakág, hogy Dékány beállásával is jöttek a győzelmek, ráadásul egészen magabiztosan.

Kína, Ukrajna, majd a döntőben Franciaország is kapitulált Muhariék ellen, ez azt jelenti, hogy a magyar női párbajtőrcsapat amellett, hogy megnyerte a vuhszi vk-viadalt (legutóbb több mint 12 éve, a 2013–2014-es szezonban nyert vk-t magyar női párbajtőrcsapat!), stabilan tartja magát a világranglistán a kvótát érő helyen – a kvalifikáció áprilisban kezdődik.

VILÁGKUPAVERSENY, VUHSZI

PÁRBAJTŐR, NŐI CSAPAT

Nyolcaddöntő

Magyarország–Románia 32:31 (Kun +2, Nagy B. 0, Muhari –1)

Negyeddöntő

Magyarország–Kína 45:32 (Nagy B. +11, Muhari +9, Kun –7)

Elődöntő

Magyarország–Ukrajna 41:33 (Muhari +10, Nagy B. +1, Dékány –3)

Döntő

Magyarország–Franciaország 45:36 (Muhari +5, Dékány +3, Nagy B. +1)

Végeredmény

1. Magyarország (Dékány Kinga, Kun Anna, Muhari Eszter, Nagy Blanka)

2. Franciaország

3. Ukrajna