Nemzeti Sportrádió

Vitorlázás: Érdi Mária negyedikként zárta az ILCA 6-világbajnokságot

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.12. 16:22
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Érdi Mároa kettőt lépett előre az éremfutamok során (Fotó: Facebook/vitorlasszovetseg)
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ILCA 6 Érdi Mária vitorlázás
Érdi Mária az éremfutamokban a hatodik helyről kettőt előrelépve negyedikként zárta a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságát.

A Dublini-öbölben rendezett vb-n az MVM Zrt. 28 éves világ- és Európa-bajnok versenyzője a pénteki versenynapon maradt korábbi pozíciójában, hatodikként jutott az aranycsoportból a szombati versenybe, amelyben a legjobb tíz két futamot teljesített. Az új lebonyolításnak megfelelően az addigi pontokat megfelezték, hogy nagyobb legyen a tétje a zárónapnak.

Az első futamban Érdi a harmadik helyen szelte át a célvonalat, a másodikat pedig megnyerte. Ezzel két pozíciót javított, a dobogóról éppen lemaradt.

Győzött az amerikai Charlotte Rose, aki második és hatodik hellyel, 23 helyezési ponttal végzett az élen. Második lett a belga Emma Plasschaert (28), harmadik pedig a dán Anna Munch (34). Érdi 38 ponttal végzett negyedikként – a vb eredményközlője alapján.

A magyar vitorlázó felkészülésében a korábbi műtétje után még az idén, az év elején is nagy hangsúlyt kapott az állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második Eb-aranyérmét.

Két hete Vadnai Jonatán ugyancsak a Dublini-öbölben megszerezte az ILCA 7 osztály első magyar világbajnoki címét.

 

ILCA 6 Érdi Mária vitorlázás
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