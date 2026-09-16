Nemzeti Sportrádió

Vitorlázás: Érdi Mária számára a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottan versenyezzen

2026.09.16. 11:40
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Fotó: Érdi Mária/Facebook
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ILCA 6 Érdi Mária vitorlázás
Érdi Mária, aki szombaton remek hajrával a negyedik helyen zárta az ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságát, bízik benne, hogy korábbi műtétje és rehabilitációja után jövőre még több energiája lesz, és az edzéseken, versenyeken meg tudja őrizni az egyensúlyát.

Az MVM Zrt. 28 éves világbajnok és kétszeres Európa-bajnok vitorlázója a Dublini-öbölben rendezett vb-n a szombati két éremfutamban remekelt, előbb harmadikként, majd elsőként szelte át a célvonalat, így kettőt előre lépve – pályafutása második legjobb világbajnoki helyezését érve el – negyedik lett.

„Az idei szezonban a negyedik hely a legrosszabb eredményem, a Los Angeles-i Grand Slam-en lettem negyedik, meg most a világbajnokságon. Egyáltalán nem rosszak az eredmények, és azt érzem, hogy kiegyensúlyozott vagyok, sokkal kiegyensúlyozottabb, mint tavaly” – értékelte teljesítményét szerdán az M4 Sporton a Sporthíradóban.

Hozzátette: a korábbi műtétje és az azt követő rehabilitáció után még mindig „menedzselnie kellett” az energiáját, de folyamatosan javul a helyzet.

„Remélem, hogy a jövő évben még többet tudok majd kiadni magamból a versenyeken, még több energiám lesz, és az építkezést tudom folytatni. Az a cél, hogy kiegyensúlyozottan versenyezzek” – szögezte le.

A terveit és a céljait illetően elárulta, a jelenlegi ötkarikás ciklusba nem úgy vágott bele, hogy a Los Angeles-i olimpia majd megmutatja, megérte-e, vagy sem, tehát nem a végső cél meghatározása volt a fontos, hanem a sportpszichológusával együtt azt jelölték ki, hogy igyekezzen egyensúlyban maradni és próbálja meg élvezni a versenyzést, így készülni az olimpiára, „mert mégiscsak az zárja le ezt a ciklust”.

„Nekem nagyon fontos, hogy közben mi történik, hogy élvezzem, amit csinálok” – mondta, majd úgy folytatta, az is a cél, hogy végig magas minőségben, színvonalon dolgozzon, hogy egy-egy verseny után azt lehessen mondani, mindent beleadott, és lássák, merre lehet fejlődni.

Érdi Mária számára jól sikerült az év, melynek első szakaszában még az állóképesség visszaépítése állt a felkészülése középpontjában. Később már teljes erővel a versenyzésre koncentrálhatott, májusban pedig megszerezte pályafutása második Európa-bajnoki címét. Előzőleg 2024-ben győzött a kontinensviadalon, vb-t pedig 2023-ba nyert. A 2024-es olimpián, Marseille mellett kiújuló deréksérülése miatt 14. lett az után, hogy Rio de Janeiróban 2016-ban ugyancsak a 14., 2021-ben Tokióban, pedig a 13. helyet szerezte meg.

 

ILCA 6 Érdi Mária vitorlázás
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