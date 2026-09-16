Vitorlázás: Érdi Mária számára a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottan versenyezzen

Az MVM Zrt. 28 éves világbajnok és kétszeres Európa-bajnok vitorlázója a Dublini-öbölben rendezett vb-n a szombati két éremfutamban remekelt, előbb harmadikként, majd elsőként szelte át a célvonalat, így kettőt előre lépve – pályafutása második legjobb világbajnoki helyezését érve el – negyedik lett.

„Az idei szezonban a negyedik hely a legrosszabb eredményem, a Los Angeles-i Grand Slam-en lettem negyedik, meg most a világbajnokságon. Egyáltalán nem rosszak az eredmények, és azt érzem, hogy kiegyensúlyozott vagyok, sokkal kiegyensúlyozottabb, mint tavaly” – értékelte teljesítményét szerdán az M4 Sporton a Sporthíradóban.

Hozzátette: a korábbi műtétje és az azt követő rehabilitáció után még mindig „menedzselnie kellett” az energiáját, de folyamatosan javul a helyzet.

„Remélem, hogy a jövő évben még többet tudok majd kiadni magamból a versenyeken, még több energiám lesz, és az építkezést tudom folytatni. Az a cél, hogy kiegyensúlyozottan versenyezzek” – szögezte le.

A terveit és a céljait illetően elárulta, a jelenlegi ötkarikás ciklusba nem úgy vágott bele, hogy a Los Angeles-i olimpia majd megmutatja, megérte-e, vagy sem, tehát nem a végső cél meghatározása volt a fontos, hanem a sportpszichológusával együtt azt jelölték ki, hogy igyekezzen egyensúlyban maradni és próbálja meg élvezni a versenyzést, így készülni az olimpiára, „mert mégiscsak az zárja le ezt a ciklust”.

„Nekem nagyon fontos, hogy közben mi történik, hogy élvezzem, amit csinálok” – mondta, majd úgy folytatta, az is a cél, hogy végig magas minőségben, színvonalon dolgozzon, hogy egy-egy verseny után azt lehessen mondani, mindent beleadott, és lássák, merre lehet fejlődni.

Érdi Mária számára jól sikerült az év, melynek első szakaszában még az állóképesség visszaépítése állt a felkészülése középpontjában. Később már teljes erővel a versenyzésre koncentrálhatott, májusban pedig megszerezte pályafutása második Európa-bajnoki címét. Előzőleg 2024-ben győzött a kontinensviadalon, vb-t pedig 2023-ba nyert. A 2024-es olimpián, Marseille mellett kiújuló deréksérülése miatt 14. lett az után, hogy Rio de Janeiróban 2016-ban ugyancsak a 14., 2021-ben Tokióban, pedig a 13. helyet szerezte meg.