Nemzeti Sportrádió

Vitorlázás: óriási siker, magyar világbajnoki cím és bronzérem az L30-as vb-n!

R. P.R. P.
2026.09.16. 23:22
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Fotó: YCA/Giovanni Tesei
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Black Sheep Rusalka vitorlázás
Triesztben a vitorlázók L30-as világbajnokságon a magyar hajók nagy sikert értek el: a Black Sheep világbajnoki címet szerzett, a Rusalka harmadik lett – számolt be a hírről a hunsail.hu.

Az első és a második napon a rossz időjárás miatt egyetlen futamot sem tudtak megrendezni, így igazából a harmadik nap kezdődött meg a versenyzés.

A Black Sheep mindkét futamot megnyerte, és átvette a vezetést az összetettben.

A záró napon a terezett három futam során a döntő futamban a pálya két oldalára szétváló élmezőny taktikai választásai döntőnek bizonyultak, a világbajnoki cím sorsa végül öt futam alapján, egy kiesővel dőlt el – írta a hunsail.hu. A világbajnoki címet a Black Sheep szerezte meg! Összetétel: Molnár György (kormányos), Rauschenberger Miklós, Büki Zsolt, Puskás Tamás Levente, Somogyi Lóránt, Annis Margherita (csapattagok).

A bronzérmet a Rusalka szerezte meg Végh Balázs (kormányos) és Litkey Balmaz, Litkey Vazul, Baksa Csaba, Kelecsényi Ádám, Fehérvári Levente (csapattagok) összeállításban.

 

Black Sheep Rusalka vitorlázás
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