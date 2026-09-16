Vitorlázás: óriási siker, magyar világbajnoki cím és bronzérem az L30-as vb-n!

Az első és a második napon a rossz időjárás miatt egyetlen futamot sem tudtak megrendezni, így igazából a harmadik nap kezdődött meg a versenyzés.

A Black Sheep mindkét futamot megnyerte, és átvette a vezetést az összetettben.

A záró napon a terezett három futam során a döntő futamban a pálya két oldalára szétváló élmezőny taktikai választásai döntőnek bizonyultak, a világbajnoki cím sorsa végül öt futam alapján, egy kiesővel dőlt el – írta a hunsail.hu. A világbajnoki címet a Black Sheep szerezte meg! Összetétel: Molnár György (kormányos), Rauschenberger Miklós, Büki Zsolt, Puskás Tamás Levente, Somogyi Lóránt, Annis Margherita (csapattagok).

A bronzérmet a Rusalka szerezte meg Végh Balázs (kormányos) és Litkey Balmaz, Litkey Vazul, Baksa Csaba, Kelecsényi Ádám, Fehérvári Levente (csapattagok) összeállításban.