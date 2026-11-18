Triatlon: Zilahy Boróka második Abu-Dzabiban
A magyar junior triatlonos a nemzetközi szövetség multisport-világbajnokságán szerzett ezüstérmet.
Az MTSZ tájékoztatása szerint Zilahy Boróka második lett a junior lányok kategóriájában a Nemzetközi Triatlon Szövetség abu-dzabi multisport-vb-jén.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook)
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