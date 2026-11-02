Vitorlázás: ezüstérmes az U17-es Nacra15 Eb-n a Litkey testvérpár
Litkey Sámson és Litkey Trisztán ezüstérmet szerzett a vitorlázók U17-es Nacra 15 Európa-bajnokságán, Barcelonában.
Az U17-es vitorlázók Barcelonában rendezett Nacra15 Európa-bajnokságán
ezüstérmet szerzett a 14 éves Litkey Sámson kormányos és 13 esztendős öccse, Litkey Trisztán.
A Pöff SE-ben Litkey Árpád által felkészített testvérpár idén a Nacra15 hajóosztályban megnyerte az U17-es világbajnokságot és a Super Series U17-ben is győztesként zárt – tájékoztat a fiatalok egyesülete.
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