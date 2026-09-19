Vadnai Jonatán a világranglista élén!

A szeptember 15-i frissítés óta új vitorlázó áll az ILCA 7-es olimpiai hajóosztály világranglistájának élén: Vadnai Jonatán. Erre nemcsak a sportoló pályafutása során nem volt még példa (eddig 3. volt a legjobb helyezése), hanem az olimpiai hajóosztály történetében is Vadnai az első magyar férfi, aki vezeti az ILCA 7-es világranglistát. Azonnal meg kell jegyezni, hogy a nőknél már volt példa ilyen elsőségre, a világ- és kétszeres Európa-bajnok, a sérülése után idén újra remek formában versenyző Érdi Mária már többször vezette az ILCA 6-os mezőnyt.

„Ez számomra óriási mérföldkő, valóra vált álom. Tizenegy éve versenyzek a felnőttmezőnyben, az ILCA 7 pedig a világ legnépesebb olimpiai hajóosztálya – fogalmazott Jonatán, aki augusztusban pályafutása legnagyobb sikerét elérve világbajnoki aranyérmet szerzett Írországban. – Azt még nem tudom, hogy a nemzetközi mezőny erre a sikerre hogyan reagál majd, hiszen régóta ott vagyok az élmezőnyben én is, biztos lesz, aki kihívást lát majd bennem, és lesz, aki pluszmotivációként tekint a velem való küzdelmekre.”

Született: 1998. március 27., Veszprém

Sportága: vitorlázás

Osztálya: ILCA 7

Klubja: Balatonfüredi Yacht Club (2008–)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai 4. (2024), világbajnok (2026), világbajnoki 4. (2025), Európa-bajnoki ezüstérmes (2024), Európa-bajnoki bronzérmes (2021), világkupagyőztes (2019), U21-es világbajnok (2016), U19-es világbajnok (2016), ifjúsági olimpiai bronzérmes (2014), U17-es világbajnok (2014), ifjúsági világbajnoki ezüstérmes (2013), U16-os világbajnok (2013), 2x magyar bajnok (2022, 2026), horvát bajnok (2022), 4x az év legjobb magyar férfi vitorlázója (2022, 2023, 2024, 2025) Névjegy: VADNAI Jonatán

Erre nem is kell sokat várnia, ugyanis nagyon hamar, január második felében rendezik meg az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot Brazíliában, amelyen Vadnai címvédőként indul. Az idei győzelem némi elégtétellel is szolgálhatott neki, főleg annak tükrében, hogy az elmúlt években hányszor maradt le kevéssel a dobogóról.

„Sokszor végeztem a negyedik-ötödik helyen, nemcsak a párizsi olimpián, hanem azóta is, a tavalyi világbajnokságon például ugyanannyi pontom volt, mint a bronzérmesnek, csak a futamhelyezések miatt csúsztam le a dobogóról. Ezek azért tudnak ám fájni… Most viszont úgy érzem, a sors visszaadott mindent, amit korábban elvett” – mondta a Balatonfüredi Yacht Club vitorlázója.

A 2026-os éve amilyen jól zárult, olyan döcögős volt egy remekül sikerült téli felkészülés után: a versenyszezon elején a norovírus, majd egy légúti megbetegedés döntötte le a lábáról, a Grand Slamek emiatt nem sikerültek jól, és az Európa-bajnokságon sem tudott csúcsformába kerülni. Ugyanakkor a helyezések sokat értek a világranglistán, fontos pontokkal járultak hozzá a mostani elsőséghez.

Az írországi világbajnokságra már úgy utazott, hogy össze kell jönnie az éremszerzésnek, ahogy fogalmazott, igyekezett „minden pontot kifacsarni” a futamokból, és a végén tényleg csak egyetlen ponton múlt, miután az utolsó futamban egy váratlan manőverrel kerülte meg a mezőnyt.

„Ötödikként vettem az utolsó előtti bóját, de elég közel maradtunk egymáshoz, előttem volt a brit és az ausztrál riválisom, akiket meg kellett előznöm az éremszerzéshez. Hátszélben arra nyitottam, amerre az előző szakaszban jobb volt, és bármilyen szoros volt az utolsó futam, ami az érmekről döntött, úgy tudtam vitorlázni, mintha egy dupla presszókávé után kimennék a Balatonra: nyugodtan, nem féltem a büntetéstől, nem izgultam, és ez az állapot elég volt a győzelemhez – emlékezett vissza a 28 éves világbajnok, aki hazatérése után hat napot töltött otthon. – A repülőtéren és a balatonfüredi ünneplésen is sokan vártak, nagyon jólesett. Ezt követően elutaztam a Garda-tóra egy hétre, ahol hidrofoilos hajóval edzettem, a technológia ugyanis fejlődik, én pedig lépést szeretnék tartani vele, ráadásul remek kiegészítő edzés volt a pihenő időszakban. Ki tudja, egyszer talán versenyzek is ezzel a hajóval, amely most nagy divat, irányítása precíz mozgást és kormánykezelést igényel.”

Vadnai Jonatán hétfőn viszont már utazik is vissza Splitbe edzőtáborozni, hiszen csak három hónapja van felkészülni a januári vb-re, ami rengeteg alapozást, sebességtesztet és hosszú edzésnapokat jelent. Utána Cádizba repül a csapattal majdnem két hónapra, majd decemberben Brazíliában készülnek néhány hetet, hogy minél jobban megismerjék az ottani körülményeket.

„Valószínűleg a szilveszteri bulit is ki kell hagynom, mert indulok a brazil bajnokságon, ami jó edzőverseny lesz két héttel a vébé előtt a helyszínen” – tette hozzá Vadnai, akinek az elcsúsztatott versenynaptár miatt másképp kell majd beosztania az erejét, mint idén, erőnléti edzőjével újra meg kell majd beszélnie a vb utáni fizikai edzéseket.

Egy biztos, a lelkesedése mit sem csökkent, a 2032-es brisbane-i olimpiáig mindenképpen szeretné folytatni az ILCA 7-es hajóosztályban. A kor nem lesz akadály, a jelenlegi mezőnyben is van, aki a negyven évhez közel is ott van az élbolyban.

AZ ILCA 7-ES VILÁGRANGLISTA ÉLBOLYA

1. VADNAI JONATÁN (magyar) 780 pont

2. Elliot Hanson (brit) 778 pont

3. Michael Beckett (brit) 773 pont

4. Lorenzo Chiavarini (olasz) 765 pont

5. Pavlosz Kondidesz (ciprusi) 751 pont

6. Finley Dickinson (brit) 741 pont

7. Filip Jurisic (horvát) 736 pont

8. Dimitri Peroni (olasz) 735 pont

9. Finn Lynch (ír) 720 pont

10. Duko Bos (holland) 720 pont

