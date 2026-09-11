Nemzeti Sportrádió

Érdi Mária hatodikként jutott az éremfutamba az ILCA 6-vb-n

2026.09.11. 18:44
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Fotó: Nemzeti Sport, archív
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ILCA 6 ILCA-vb Érdi Mária vitorlázás
Érdi Mária a pénteki egy futamot követően megőrizte pozícióját a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán, s így a hatodik helyen jutott be a szombati éremfutamba.

A Dublini-öbölben zajló viadalon az MVM Zrt. 28 éves világ- és Európa-bajnok versenyzője a vb eredményközlője szerint 14. lett, ezzel együtt 67 helyezési pontjával maradt a hatodik. Az élen továbbra is az amerikai Charlotte Rose áll 30 ponttal, mögötte a belga Emma Plasschaert (39) és a dán Anna Munch (50) következik.

Az aranycsoportból a legjobb tíz került az éremfutamba, amelyben megfelezik a pontokat, így a hátralévő két futamban az eddigieknél nagyobb változások történhetnek a sorrendben.

Ez a szisztéma kedvezett Vadnai Jonatánnak, aki két hete ugyanitt megszerezte az ILCA 7 osztály első magyar világbajnoki címét.

Érdi célja, hogy éremmel zárja a vb-t.

 

ILCA 6 ILCA-vb Érdi Mária vitorlázás
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