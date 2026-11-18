„A szabályok szerint az orosz és fehérorosz sportolók részt vehetnek a Nemzetközi Sí- és Snowboardszövetség, a FIS versenyein, a vízumkiadásra viszont nincs befolyásunk” – mondta Florian Stern az orosz hírügynökségnek.

A FIS döntése értelmében a két ország sportolói semlegesként indulhatnak a szervezet versenyein, ám a rendezők, így Norvégia, Kanada, Finnország és Csehország hatóságai az ukrajnai háborúra hivatkozva korlátozzák az orosz és fehérorosz sportolók szereplését.

Az elmúlt hetekben a jégkorongozóknál váltott ki nagy visszhangot az oroszok szereplésének lehetősége, miután a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) kötelezővé tette az orosz és fehérorosz csapatok indulásának engedélyezését, ám a a decemberi elit junior világbajnokságot rendező Kanada megtagadta a vízumot tőlük. A nemzetközi sportági szövetség végül azt a döntés hozta, hogy a világbajnokságot az orosz csapat nélkül, az eredeti terveknek megfelelően bonyolítják le az észak-amerikai országban.

Az oberstdorfi vk-versenyt január 5-6-án rendezik meg.