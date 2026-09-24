Érdi Mária: Nem kell rögtön mindent megnyerni!

Nagy utat tett meg a vitorlázó Érdi Mária a 2024-es párizsi olimpia óta, de kijelenthető, hogy gerincműtéte után idén visszatért oda, ahol előtte is volt: a legjobbak közé. Az ILCA 6-os olimpiai hajóosztályban pályafutása során másodszor megnyerte az Európa-bajnokságot, két nagyszerű éremfutam után nem sokkal maradt le a dobogóról a világbajnokságon, és jól szerepelt a nagy Grand Slam-versenyeken.

„Nem úgy indultam neki az évnek, hogy mindent megnyerek – kezdte évértékelőjét a világ- és most már kétszeres Európa-bajnok Érdi Mária. – A rehabilitáció hosszú volt, vissza kellett építeni mindent, megszerezni a versenyrutint, és újra meg kellett tanulnom beosztani az energiámat, mert egy versenyszezon nagyon sokat kivesz az emberből. Az volt a célunk, hogy maradjunk egyensúlyban, ne toljuk túl, ne akarjunk túl sokat és túl hamar. Nem kell rögtön mindent megnyerni! Persze nagyon jó újra Európa-bajnoknak lenni, de fontosabb volt a kiegyensúlyozott teljesítmény. Volt esélyem érmet nyerni a világbajnokságon is, de ilyen a profi sport, nem jöhetnek mindig nekünk a jó lapok, néha kell az ilyen lecke is.”

Voltak edzések, amelyeken azt kellett mondania a trénerének, mára ennyi volt, hogy később mindennap tudja azt a minőségi munkát nyújtani, amit elvár magától. Nemcsak a nagyszerű eredmények miatt elégedett a 2026-os évvel, hanem mert új edzővel, az olasz Fabrizio Lazzerinivel csinálta végig a szezont, és össze kellett szokniuk.

FOTÓ: MAGYAR VITORLÁSSZÖVETSÉG/CSERTA GÁBOR

„Ez volt az olimpiai ciklus második éve, van még idő építkezni, át kell gondolni mindent, egy jó tervet felállítani Los Angelesig, hogy ne legyenek meglepetések az olimpia előtti hat hónapban. Mert nagyon gyorsan el fog szaladni a jövő év, és egyszer csak ott lesz a Los Angeles-i olimpia” – fogalmazott a 28 éves sportoló, aki idén már több hetet töltött és versenyzett is a 2028-as nyári játékok helyszínén, elsősorban azzal a céllal, hogy feltérképezze és megismerje. Mivel a horvátországi Európa-bajnokság nyílt volt, gyakorlatilag ugyanaz a mezőny indult, mint az írországi világbajnokságon, és Érdi Mária az idei Grand Slameken is kitűnően szerepelt. Palma de Mallorcán ugyan betegség miatt fel kellett adnia a versenyt, de Hyeres-ben már harmadik, Los Angelesben pedig negyedik lett.

„Ezekre a Grand Slamekre idén azzal a céllal mentem, hogy jó helyezést érjek el, inkább igyekeztem tanulásra használni, a versenyrutin visszaszerzésére, az edzőmmel való kommunikáció fejlesztésére, a stratégia felépítésére, az új olimpiai formátum megismerésére, ami miatt egyébként volt is kavalkád ezeken a viadalokon. A rövidebb időkeret dinamikusabbá teszi a futamokat, nincs idő arra, hogy a szélfordulók kiegyenlítsék egymást, aki hamar előnyt szerez, sokkal nehezebb elveszítenie, mint eddig, és ugyanez fordítva, aki hátra kerül, annak jóval nehezebb átverekednie magát a mezőnyön” – tette hozzá.

A világbajnokságon elég sok újítást hoztak be a közelgő olimpia miatt, például a GPS-alapú rajtolást, ami Érdi szerint nem biztos, hogy működni fog a jövőben, olyan sűrű a mezőny, hogy a bóják között nem látni a rajtvonal végét, mert takarják a hajók, így sokszor csak érzésre indul az ember, és a szerencse is számít, hogy kint van-e a vonalon vagy bent. Az új pontrendszert is meg kell szoknia, a felezés miatt szerinte kicsit olyan, mintha kívülről akarnának belenyúlni a pontokba. Ehhez neki is alkalmazkodnia kell, ami része önmaga újraépítésének.

„A párizsi olimpia nagy trauma volt, a mai napig kísért. Huszonhat évesen gerincsérvem volt, amit meg kellett műteni, és egyáltalán nem volt biztos, hogy újra versenyeket nyerhetek. Ugyanakkor rávilágított arra is, hogy határozott az értékrendem, és tisztában vagyok azzal, miért csinálom. Sokkal éberebb lettem, jobban odafigyelek bizonyos dolgokra, és ha úgy érzem, nem jó irányba haladunk, azonnal jelzem – mondta Érdi. – Jobban megválogatom, kik legyenek körülöttem, mert olyan egyéniség vagyok, aki ha támogató környezetben van, nagyon sokat tud visszaadni. A legfontosabb a csapaton belüli kommunikáció, hogy mindig be legyen vonva az erőnléti edző, a gyógytornász, az edző, folyamatos legyen a visszajelzés, hogy tudjunk reagálni egy adott helyzetre és a kiegyensúlyozott teljesítményt fenn tudjuk tartani. Persze sosem lehet azt mondani, hogy minden tökéletes, mindig kell valamin igazítani, új kihívások jönnek, amihez alkalmazkodni kell, de ha ezt kontrollálni tudod, az sokkal kisebb feladat, mint ha megvárnád, hogy jöjjön a baj, a kudarc vagy egy sérülés, amiből hat hónap lesz felállni.”

Számos siker után a mai napig motiválja a győzelem, de főleg az, hogy kijavítsa azt, amiben érzése szerint nem volt elég jó egy adott versenyen. Szereti és élvezi az ezzel járó munkát, és mivel az ILCA 6 a legnépszerűbb olimpiai hajóosztály, a körülmények is folyamatosan változnak. Úgy véli, az új versenyrendszer és a nagyobb szerencsefaktor könnyebbé teszi a fiataloknak, hogy gyorsan érjenek el jó eredményeket, ha kockáztatnak, de érdekes lesz, hogy az olimpia közeledtével a ők hogyan kezelik a nyomást – különösen a vb-győztes amerikai Charlotte Rose és az ír Eve McMahon, akik nagyon jól teljesítettek idén.

Nincs sok idő felkészülni, 2027 januárjában jön az olimpiai kvalifikációs világbajnokság Brazíliában, ami az egyik legfontosabb verseny az olimpiai ciklusban.

„Rövid a pihenő, de nem kell stresszelni, sőt, vigyázni kell, hogy ne vesse bele magát túl gyorsan az ember a munkába. Időt kell hagyni, hogy az év lecsengjen, átgondolni, mi történt, min kell változtatni, hogyan szeretnénk felépíteni a következő másfél évet, hónapokra és edzőtáborokra lebontva, hogy később ne legyenek olyan hiányosságaim, amiket a szezon közepén már nem tudok pótolni. Ezt csak most tehetjük meg, jövőre már nem, én pedig minél hamarabb tudni szeretném, mihez kell tartanom magam az elkövetkező másfél évben.”

Érdi két hétig lesz itthon, utána indul edzőtáborozni Ausztráliába, ahol a vb-helyszínhez hasonló körülmények között tudja a technikát élesíteni. Január 3-án utazik Brazíliába, tíz napja lesz a helyszínen felkészülni, és mivel nem elég az edzés, indul a brazil bajnokságon is.