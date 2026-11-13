Péni István negyven év után szerzett vb-érmet Magyarországnak fekvő lövészetben

Már rutinos versenyzőként vágott neki az újabb olimpiai kvalifikációs ciklusnak Péni István, az elmúlt három olimpián ott volt, ráadásul mindegyikre más úton jutott ki: volt, amikor az elsők között sikerült kvótát szereznie, de akadt olyan is, amikor az utolsó versenyeken tette biztossá a helyét az ötkarikás játékokon.

Ekkora rutinnal tettre készen várhatta a dohai világbajnokságot, amely az első kvótaszerző esemény volt a Los Angeles-i játékokra. Némi hiányérzettel, de összességében büszke a Katarban nyújtott teljesítményére, hiszen egy döntős helyezésen túl egy érmet is nyert – előbbit ráadásul olimpiai számban érte el Dénes Eszterrel.

„Büszke vagyok, hogy légpuska mix számban sikerült bejutnunk a döntőbe és a negyedik helyen zártunk. Nagyon erős mezőny volt, mindenki fantasztikus eredményeket lőtt, Eszter is remekül teljesített, legjobb európai csapatként elégedettek lehettünk – kezdte a világbajnokság értékelését Péni István a Nemzeti Sportnak. – Az ötven méter fekvő versenyszám is jól sikerült, negyven év után nyert Magyarország ebben világbajnoki érmet, összességében az én medáliám a második a hazai sportlövészet történetében.”

Tíz méteren légpuskában bár a mix versenyszámot jó szájízzel fejezték be, egyéniben maradt benne hiányérzet.

„Légpuskában a 19. helyen végeztem, jól kezdtem és jól zártam, de a kettő között volt olyan tízes sorozatom, amikor kis tízeseket lőttem csak, ezt már nem sikerült kijavítani a folytatásban. Bőven maradt bennem, légpuskában jobb formában éreztem magam ennél, emiatt kicsit szomorú voltam.”

A világbajnokságot Péni az 50 méter összetettel zárta, a három testhelyzetű lövészetet nem könnyítették meg az időjárási körülmények, a magyar versenyző a 26. helyen végzett az alapversenyben.

„Nagyon szeles időjárásunk volt, nemcsak erős, hanem kavargó széllel kellett megküzdenünk. Látszódott az eredményeken is, a döntőhöz 583 kör kellett. Aki követi a sportágat, az tudja, hogy ez messze elmaradt egy átlagos versenytől. Mindenkinek egyformán nehéz volt, de a lőállás sorsolásánál lehettem volna szerencsésebb, mert ilyenkor némi előnyt élveznek azok, akik a lőtér két szélén kapnak helyet, ott szélvédettebb a pálya. Én középről lőttem, nem volt egyszerű, de jutott be innen is versenyző a döntőbe. Küzdöttem, szívemet-lelkemet beleraktam ebbe a számba is.”

Új helyszíne volt a világbajnokságnak, Katar eddig nem rendezett hasonló színvonalú sportlövőversenyt. A debütálás Péni szerint kitűnően sikerült, bár a programot elhúzták, így két hetet töltöttek kint, a szervezést nem érheti kritika. Noha a világbajnokságnak vége, az ott szerzett tapasztalatokat még idén kamatoztatja az újpesti versenyző, december elején a világkupadöntőre hivatalos, ahová az év legjobb 12 versenyzőjét hívták meg.

„Légpuskában éreztem magamban az erős eredményt, olimpiai számban döntőbe jutottunk, ez mindenképpen jó. Ötven méter három testhelyzetben nem sikerült olyan jól a vébé, de a közelmúlt számos versenyén bizonyítottam, odaérhetek az élmezőnybe, idén európai csúcsot is lőttem ebben a számban. Töretlen lendülettel folytatom a munkát, várom már a római világkupadöntőt, az új évben pedig már márciusban rendezik a kvótaszerző Európa-bajnokságot.”