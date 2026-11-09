Sportlövő-vb: Major vezet, Fábián döntő közeli helyen áll sportpisztolyban

K. Zs.K. Zs.
2026.11.09. 11:38
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Major Veronika (Fotó: Hungarian Shooting Federation Facebook)
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Major Veronika sportlövő-vb sportlövészet
Jól sikerült magyar szempontból a női sportpisztoly első napja: Major Veronika áll az élen, míg Fábián Sára Ráhel a kilencedik a dohai olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon.

A sportág első kvótaszerző állómásán minden ötkarikás egyéni versenyben három Los Angeles-i helyet osztanak ki, így a 25 méteren is. A kvótaszerzés ugyanakkor Major számára már nem tétje a számnak, mivel múlt csütörtökön légpisztolyban bronzérmet nyert, s azzal begyűjtötte Magyarország első helyét a Los Angeles-i játékokra.

Sportpisztolyban a hagyományoknak megfelelően két nap alatt bonyolítják le az alapversenyt, az elsőn az úgynevezett 30 pontlövészetre került sor. A 78 fős mezőny három csoportba osztva teljesítette a 30 lövést, a három magyar közül az elsőben Major, a másodikban Fábián, a harmadikban pedig Domsits Olívia szerepelt. Major Veronika, a keszthelyiek klasszisa ebben a számban bronzérmes volt a párizsi játékokon és ismét bizonyította, hogy a világ közvetlen élmezőnyének tagja, ugyanis szinte hibátlanul, 296 körrel tudta le a szakaszt, amivel az élen állt és ott is maradt.

A párizsi olimpikon Fábián Sára Ráhelnek az első két versenyszáma, a légpisztoly és a standard pisztoly nem sikerült igazán jól, ezúttal viszont nagyszerűen teljesített, 291 kört ért el, amivel két csoport után a hatodik helyen volt, a nap végén pedig a kilencedik lett úgy, hogy a nyolcadik, döntős helyen álló török Sevval Ilayda Tarhannak ugyancsak 291 köre van.

Domsits Olívia honfitársainál kicsit visszafogottabban szerepelt, 286 körrel a 39. pozícióból várja a keddi folytatást, amikor 30 rapid lövést adnak le a pisztolyosok, majd azt követően a nyolcas finálé dönt az érmekről és a három olimpiai kvótáról.

A csapatverseny felénél a magyar hármas 873 körös összeredménnyel az első, három körrel előzi meg a dél-koreai és az indiai triót.

(MTI)

 

Major Veronika sportlövő-vb sportlövészet
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