Major Veronika döntős sportpisztolyban, a magyar csapat ötödik a sportlövő-vb-n

A sportág első kvótaszerző állómásán minden ötkarikás egyéni versenyben három Los Angeles-i helyet osztanak ki, így a 25 méteres versenyszámban is.

A 30+30 lövéses alapverseny hétfőn az úgynevezett 30 pontlövészettel kezdődött, melyben a Magyarország első Los Angeles-i kvótáját múlt csütörtökön, a légpisztolyban nyert bronzérmével megszerző Major Veronika kiválóan teljesített és 296 körös eredménnyel az élen zárt. A párizsi olimpikon Fábián Sára Ráhel szintén jól kezdett, 291 körrel a kilencedik lett úgy, hogy a nyolcadik, döntős helyen álló török Sevval Ilayda Tarhannak ugyancsak 291 köre volt. A csepeli pisztolyos így egyértelműen finálés reményekkel kezdte a második napot, ellentétben Domsits Olíviával, aki 286 körrel a 39. volt.

Kedden a 30 rapid lövést az első naphoz hasonlóan három csoportban bonyolították le, s mivel a csoportbeosztás nem változott, így Major kezdett, Fábián a második, Domsits pedig a harmadik csoportban lőtt. Előzetesen arra lehetett számítani, hogy Major Veronikának nem jelent majd gondot a fináléba kerülés, mivel a rapidban erősebb szokott lenni, mint pontban, s ugyan ezúttal ez nem így volt, de így is kiemelkedően teljesített, 295 kört produkált, 591 körös összeredményével őrizte vezető helyét és gyakorlatilag biztossá tette döntős helyét. Végül másodikként került fináléba.

Az első csoportban nem csupán Major, hanem a mezőny első harmadában álló pisztolyosok szinte mindegyike nagyon jól lőtt, így már ekkor biztos volt, hogy a döntőhöz kiemelkedő eredmény kell majd, és Fábián Sárától is extra eredményre lesz szükség. A 24 éves lövő nem teljesített rosszul, de nem is lőtt kiugróan jól, 291 kört produkált és 582 körrel fejezte be a versenyt. Ezzel már ekkor kiszorult az első tízből, s végül a 19. lett.

Két csoport után a keddet az első helyen kezdő magyar csapat még a második pozícióban volt, így Fábián ha döntőben nem is, de csapatéremben még bízhatott. Domsits Olíviának azonban kifejezetten rossz napja volt, csak 278 kört lőtt rapidban, összességében pedig 564 kört produkált, amivel a 78 fős mezőny 70. helyére csúszott vissza, a magyar trió végül az ötödik helyen végzett 1737 körös eredménnyel. A csapatversenyt India nyerte meg a Koreai Köztársaság és Vietnám hármasa előtt.

Az egyéni döntőt magyar idő szerint 12 órától rendezik.