Major Veronika hatodik sportpisztolyban a sportlövő-vb-n

A csütörtökön légpisztolyban bronzérmes és ezzel Magyarország első olimpiai kvótáját megszerző keszthelyi lövő a 25 méteres szám kétnapos, 30+30 lövéses alapversenyében kimagaslóan teljesített. A hétfői, úgynevezett pontlövészetet 296 körrel az élen zárta, majd a keddi folytatásban 295 kört ért el a rapid szakaszban és 591 körös összeredménnyel a második helyen jutott döntőbe a németek 2023-as világbajnoka, Doreen Vennekamp (592 kör) mögött.

A nyolcas döntőbe rajtuk kívül két indiai, illetve egy dél-koreai, kínai, vietnámi és portugál pisztolyos jutott be. Az érmek mellett a lövők három Los Angeles-i kvótáért is csatáztak, ez utóbbi a magyar klasszist már nem érintette.

A sportpisztolyos döntőben ötös sorozatokat adtak le a versenyzők, és az első négy széria után esett ki az utolsó, majd minden újabb ötös kört követően elbúcsúzott a leghátul álló. A lövéseket nem körértékük alapján vették figyelembe, hanem pontokat lehetett szerezni, amikhez 10.2 körre vagy annál jobb lövésre volt szükség.

Major Veronika parádésan kezdte a finálét, az első sorozatban négy, a másodikban öt, a harmadikban pedig ismét négy pontot szerzett, és a 13 ponttal holtversenyben az első helyen állt. A negyedik szériába aztán több hiba is becsúszott, ekkor csupán két pontot ért el. A 15 ponttal ugyanakkor még hármas holtversenyben a harmadik helyről várta a folytatást, és elsőként a világcsúcstartó indiai, Esha Singh esett ki. Az ötödik sorozatban Major három pontot produkált és a negyedik helyen állt, viszont csak egyetlen pont volt az előnye a hatodikkal szemben. Azt viszont ekkor még nem lehetett tudni, hogy ki lesz az, mert az indiai Manu Bhaker és Vennekamp holtversenyben állt. Közöttük szétlövés döntött, annak is csak a negyedik sorozata, melynek végén a német búcsúzott.

A következő körben ismét csak két pontot hozott Major, így hármas holtversenyben volt a negyedik, azaz hármas szétlövés következett Major, a kínai Csang Jüe-jüe és Bhaker között. Ennek első és második körében sem született döntés. A másodikban Major közel állt a továbbjutáshoz, első három lövése pontot ért, míg a kínai háromból kettőt hibázott, az utolsó kettő viszont az ázsiainak sikerült, a magyarnak nem. A második után az indiainak már nem kellett lőnie, majd a harmadikban a kínai hibátlan volt, a keszthelyiek lövője pedig négy pontot szerzett, ami azt jelentette, hogy a hatodik helyen zárt.

A finálét végül a dél-koreaiak olimpiai bajnoka, Jang Dzsiin nyerte meg 44 pontos világcsúccsal a vietnámi Thu Vinh Trinh előtt, míg a bronzérmet – és ezzel a harmadik olimpiai kvótát – a nagyot hajrázó kínai Csang gyűjtötte be.

Major Veronika ezzel befejezte szereplését Dohában, ahol a 10 méteren szerzett bronzérme és - az országnak járó - ötkarikás kvótája, illetve a mostani hatodik helye mellett standard pisztolyban ezüst-, a csapattal pedig bronzérmet nyert.

Hegyi Norbert és Nyitrai Anna is a középmezőnyben áll a traplövők alapversenyének első napja után a dohai olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon. A 125 korongos alapversenyt a férfiak és a nők is három nap alatt teljesítik, a keddi nyitányon pedig valamennyi lövő 50 lövést adott le.

A férfiaknál Hegyi Norbert az első 25 lövéses szakaszt hullámzóan teljesítette, négy korongot hibázott el és 21 találattal zárt, majd a másodikban már lényegesen jobban teljesített, 24 találata volt, a 45 korongos összeredményével pedig a 63. helyen áll a 122 koronglövő között.

A nőknél az egy hónapja junior Európa-bajnoki ezüstérmet nyert Nyitrai Anna 22 találattal nyitott, majd 21-gyel folytatta úgy, hogy a második szakaszban az utolsó két lövését rontotta. A gödöllői tehetség 43 találattal a 40. a 77 fős mezőnyben. A szám másik magyar érdekeltje, Tömör-Tones Petra 40 találattal a 64.

A verseny szerdán újabb 50 lövéssel folytatódik.

SPORTLÖVÉSZET

VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Női sportpisztoly

Világbajnok: Jang Dzsiin (Dél-Korea) 44 pont – világcsúcs

2. Thu Vinh Trinh (Vietnám) 43

3. Csang Jüe-jüe (Kína) 34

…6. Major Veronika 20

…19. Fábián Sára Ráhel 582 kör (alapversenyben)

…70. Domsits Olyvia 564

Csapat

Világbajnok: India 1761 kör

2. Koreai Köztársaság 1748

3. Vietnám 1745

…5. Magyarország (Major, Fábián, Domsits) 1737