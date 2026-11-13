Sportlövő-vb: a Nyitrai, Hegyi páros 22. lett trap vegyes csapatban

K. Zs.K. Zs.
2026.11.13. 14:20
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Nyitrai Anna és Hegyi Norbert (Fotó: Hungarian Shooting Federation Facebook)
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Nyitrai Anna Hegyi Norbert sportlövő-vb sportlövészet
A Nyitrai Anna, Hegyi Norbert kettős a 22. helyen végzett a trap vegyes csapat számban pénteken, a dohai olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokság záró napján.

A vb utolsó versenyében 48 páros indult, melyek tagjai egyaránt 75-75 lövést adtak le az alapversenyben. A viadal egyetlen magyar kettősében a nőknél egyéniben 13. helyezett Nyitrai Anna jól kezdett, az első 25-ös sorozatát (rotte) 23, a másodikat 24 találattal zárta. A záró rottéban aztán ötöt hibázott, így 67 korongot ért el. A férfiaknál 91. Hegyi 23-as, 22-es és egy újabb 22-es szériát produkált, ezzel ő is 67 koronggal zárt, a páros pedig 134 korongos teljesítménnyel fejezte be a számot a 22. pozícióban.

A Los Angeles-i olimpia műsorán is szereplő csapatversenyben az első négy helyezett duó jutott a fináléba, ehhez ezúttal 142 találatra volt szükség. A döntőben az olasz Jessica Rossi, Massimo Fabbrizi kettős diadalmaskodott.

A világbajnokságon csak egyéni ötkarikás számokban osztottak kvótákat.

A magyar válogatott Major Veronika révén szerzett egy olimpiai indulási jogot. Major a légpisztolyban nyert bronzérmével szerezte meg az ország első kvótáját. A keszthelyi lövő ezen felül standard pisztolyban egyéniben ezüst-, csapatban Fábián Sára Ráhellel és Domsits Olíviával közösen bronzérmet szerzett, illetve a sportpisztoly egyéni versenyben is döntőbe jutott és hatodik lett. A küldöttségből Péni István kisöbű szabadpuska fekvő számban második lett, míg Dénes Eszterrel az olimpiai légpuska vegyes csapat számban döntőbe jutott és a negyedik helyen zárt.

SPORTLÖVŐ-VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Trap vegyes csapat, világbajnok: Jessica Rossi, Massimo Fabbrizi (Olaszország) 35 korong
2. Lucy Charlotte Hall, Nathan Hales (Nagy-Britannia) 32 korong
3. Rumeysa Pelin Kaya, Tolga Tuncer (Törökország) 21 korong

22. Nyitrai Anna, Hegyi Norbert 134 korong (alapversenyben)

(MTI)

 

Nyitrai Anna Hegyi Norbert sportlövő-vb sportlövészet
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