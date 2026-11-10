Péni István továbbjutott a selejtezőből összetett puskában a sportlövő-vb-n

A vb-n a fekvőversenyben szombaton ezüstérmet nyerő sportoló a 3x20 lövéses szám egyedüli magyar indulója. Az UTE puskása a selejtező első csoportjában lépett lőállásba és a 20 térdelő, 20 fekvő és 20 álló testhelyzetű lövésből álló viadalt 583 körrel fejezte be, amivel csoportja tizedik helyén zárt, ez pedig biztos továbbjutást ért.

Az 50 méteres versenyszám 60 főt felvonultató alapversenyét és döntőjét szerdán rendezik. A sportág első olimpiai kvalifikációs állomásán minden olimpiai egyéni számban, így ebben is három kvótát osztanak ki a Los Angeles-i játékokra.