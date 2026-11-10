Péni István továbbjutott a selejtezőből összetett puskában a sportlövő-vb-n

2026.11.10. 10:54
null
Péni István magabiztosan menetel (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Péni István sportlövő-vb puska
Péni István magabiztosan jutott tovább a selejtezőből a szerdai alapversenybe a férfi kisöbű szabadpuska összetett számában kedden, a dohai sportlövő-világbajnokságon.

A vb-n a fekvőversenyben szombaton ezüstérmet nyerő sportoló a 3x20 lövéses szám egyedüli magyar indulója. Az UTE puskása a selejtező első csoportjában lépett lőállásba és a 20 térdelő, 20 fekvő és 20 álló testhelyzetű lövésből álló viadalt 583 körrel fejezte be, amivel csoportja tizedik helyén zárt, ez pedig biztos továbbjutást ért.

Az 50 méteres versenyszám 60 főt felvonultató alapversenyét és döntőjét szerdán rendezik. A sportág első olimpiai kvalifikációs állomásán minden olimpiai egyéni számban, így ebben is három kvótát osztanak ki a Los Angeles-i játékokra.

 

Péni István sportlövő-vb puska
Legfrissebb hírek

Major Veronika döntős sportpisztolyban, a magyar csapat ötödik a sportlövő-vb-n

Egyéb egyéni
1 órája

Sportlövő-vb: Major vezet, Fábián döntő közeli helyen áll sportpisztolyban

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:38

Messze voltak a döntőtől összetettben a magyar női puskások a sportlövő vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:24

Sportlövő-vb: Major Veronika ezüst-, a magyar csapat bronzérmes női standard pisztolyban

Egyéb egyéni
2026.11.08. 09:05

Sportlövő-vb: Péni István továbbjutott a selejtezőből fekvő puskában

Egyéb egyéni
2026.11.06. 14:15

Sportlövő-vb: Nagybányai-Nagy Anna magabiztosan jutott tovább a selejtezőből fekvő puskában

Egyéb egyéni
2026.11.06. 10:55

Sportlövő-vb: Nagy Ákos Károly messze volt a döntőtől légpisztolyban

Egyéb egyéni
2026.11.05. 15:36

Sportlövő-vb: Major Veronika bronzérmes légpisztolyban – ezzel ő az első kvótásunk Los Angelesre!

Egyéb egyéni
2026.11.05. 13:36