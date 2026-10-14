Rédecsi Máté hetedik lett gyorstüzelő pisztolyban a sportlövő-vk-n

A kétnapos, 60 lövéses alapverseny első napját követően Rédecsi 290 körrel a 11. helyen állt, majd szerdán ismét 290 kört ért el, 580 körös összeredményével pedig feljött a még éppen döntőt érő nyolcadik pozícióba.

A fináléban aztán az első és a második ötös sorozatban három-három, a harmadikban pedig négy pontot ért el (9.7 körnél jobb eredmény ér pontot), így 10 ponttal a hetedik helyen fejezte be a kieséses viadalt.

A szám másik magyarja, Nagy Ákos Károly kedden 293 körrel a negyedik pozícióban állt és szerdán 15 lövés után is még az ötödik volt, az utolsó három ötös szériájában viszont több hiba is becsúszott, így 577 körrel a 17. pozícióban végzett.

A nap másik versenyszámában, női légpisztolyban Fábián Sára Ráhel 575 körrel zárta az alapversenyt, és egy körrel lemaradt a fináléról, 15. lett. Az ebben a számban olimpiai nyolcadik Major Veronika pedig 571 körrel a 28. helyen zárt.

Kedden a női kisöbű szabadpuska 3x20 lövéses összetett versenyében Nagybányai-Nagy Anna is csak egy körrel csúszott le a döntőről, s 587 körös eredményével a 12. helyen fejezte be a számot.

A kairói vk-viadal az utolsó nagy nemzetközi verseny a november 3-án rajtoló olimpiai kvalifikációs dohai világbajnokság előtt, melyen minden ötkarikás egyéni számban három-három Los Angeles-i kvóta talál gazdára.