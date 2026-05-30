Sportlövő-vk: Dénes Eszter és Péni István ötödik lett Münchenben

A Dénes Eszter, Péni István páros az ötödik helyen végzett a légpuska vegyes csapat versenyszámban a Münchenben zajló sportlövő-világkupaversenyen.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint a magyar duó 632.5 körrel lett ötödik, a Nagybányai-Nagy Anna, Pekler Zalán kettős pedig 630.8 körrel a kilencedik helyen végzett az 56 párost felvonultató mezőnyben.
A négyes döntőbe jutáshoz legalább 632.8 körre volt szükség.
Legfrissebb hírek
Európa-bajnok a női csapat standard pisztolyban
Egyéb egyéni
2026.05.11. 19:09
Eb-aranyérmes a női sportpisztolyos trió
Egyéb egyéni
2026.05.10. 14:12
Eb-ezüstérmes a magyar női sportpisztolyos csapat
Egyéb egyéni
2026.05.09. 11:41
Ezek is érdekelhetik