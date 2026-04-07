Sportlövő-vk: Dénes és Péni ezüst-, Major és Nagy bronzérmet nyert a vegyes csapat számokban

A vegyes csapat számok lebonyolítása az idei évre változott és most már az alapverseny után nem arany- és bronzmérkőzéseket rendeznek, hanem négyes döntőben dől el az érmek sorsa. Az alapversenyben ugyanakkor változatlanul 30-30 lövést ad le minden sportoló.

Az olimpiai műsorán is szerepelő két szám közül a pisztolyosokét rendezték meg előbb, amiben a Major, Nagy duó, illetve a Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté páros szerepelt. Az alapversenyben 42 páros lépett lőállásba, azaz kifejezetten tekintélyes mezőny gyűlt össze. Az egy hónapja rendezett légfegyveres Európa-bajnokságon aranyérmes Major, Nagy kettős ezúttal is jól lőtt, különösen az Eb-n öt arannyal záró Major remekelt (293 kör) és végül 580 körrel a harmadik helyen zártak, azaz a fináléba jutottak. Fábián és Rédecsi 572 körrel a 21. lett.

A döntőben a magyar egység gyakorlatilag végig a harmadik helyen állt az egészen kiemelkedően célzó indiai és kínai páros mögött és végül 414,9 körrel szerezte meg a bronzérmet. Az aranyat a 487,7 körös világcsúccsal záró Palak Palak, Mukesh Nelavalli kettős nyerte. A puskásoknál 43 pár vágott neki a viadalnak, köztük a Dénes, Péni és a Nagybányai Nagy Anna, Pekler Zalán duó. A két egység közül előbbi – Dénes (317,9 kör) vezérletével – 633 körrel a harmadik helyen végzett, amivel biztosította helyét a fináléban. Utóbbi pedig 626,5 körrel a 26. pozícióban fejezte be a versenyt.

A fináléban a két újpesti puskás nagyszerűen versenyzett az első öt-öt lövés után vezetett, majd a második és a harmadik szériát követően minimális hátránnyal állt a második pozícióban a világbajnoki címvédő kínai Vang Ce-fej, Seng Li-hao duó mögött. A három ötös sorozat után három-három lövéssel folytatták a csapatok és minden sorozatot követően az utolsó kiesett. Péniék az első etap után már csak egy tizeddel voltak a kínaiak mögött, majd a következő "pihenőnél" már vezettek és az utolsó három-három lövés első sorozatát követően is őrizték vezető pozíciójukat. Az utolsó két-két lövés viszont nem sikerült a magyaroknak, így végül 502,9 körrel a másodikok lettek, a kínai pár pedig 504,3 körrel diadalmaskodott.