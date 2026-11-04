Sportlövő-vb: negyedik lett a vegyes csapatban a Dénes, Péni puskás páros

A sportág első kvótaszerző versenyén az egyéni ötkarikás számokban osztanak kvótákat, azaz az olimpia műsorán szintén szereplő 10 méteres vegyes csapat versenyben nem lehet Los Angeles-i helyet szerezni, ugyanakkor a párosok versengése komoly presztízzsel bír, és minden nemzet a két-két legjobb duóját nevezte.

A 62 párt felvonultató mezőny két részre osztva teljesítette az alapversenyt, melyben a csapatok mindkét tagja 30 lövést adott le. A két magyar egység közül a korai csoportban Nagybányai-Nagy Anna és Pekler Zalán szerepelt. A keddi egyéni versenyekben ők szerepeltek a legjobban a magyar csapatból, előbbi 631.4 körrel a 11. lett a nők között, utóbbi pedig 630.8-del 14. a férfiak versenyében, így abban lehetett bízni, hogy harcban lesznek a döntőért. Ezúttal viszont egyikük sem tudott kiemelkedően lőni, Nagybányai-Nagy két erős tízes sorozat (105.2 kör, 105.5 kör) mellett egy gyengébbet (103.6 kör) teljesített, míg Pekler két közepes (104.6 kör, 104.4 kör) és egy erős (105.3 kör) szériával zárt, s végül 628.6 körös összeredményt produkáltak, amivel a középmezőnyben helyezkedtek el a verseny felénél, s végül a 26. helyen zártak.

A második csoportban következett a kedden az előzetes várakozásoktól egyaránt kissé elmaradt Dénes és Péni kettőse. Az UTE puskásai ezúttal végig stabilan és magas színvonalon teljesítettek, Dénes Eszter kimagasló, 106.7 körös sorozattal nyitott, majd 105.2-vel és 105.6-del folytatta, Péni pedig 105, 105.6 és 105.4 kört produkált. Mindez azt jelentette, hogy 633.5 kört lőttek, amivel – Sinka László csapatvezető tájékoztatása szerint – éppen a negyedik pozícióban zártak egy dél-koreai és a két kínai egység mögött.

Az éremcsatát a korábbiaktól eltérően rendezték meg, eddig ugyanis külön lőtt két-két egység az arany- és a bronzéremért, s a mérkőzések során lövésenként értékelték az eredményeket és pontokat gyűjtöttek a duók. Most viszont már az egyéni versenyéhez hasonló volt a finálé lebonyolítása. A döntő első szakaszában három sorozatra került sor, melyek során egyaránt öt-öt lövést adott le valamennyi puskás, majd három-három lövéses szakaszokkal folytatták a versenyt és minden hármas széria után kiesett az utolsó helyen álló páros.

Az UTE versenyzői a fináléban kissé hullámzóan lőttek, sok erős tízes mellett mindketten több alacsony tízest is "hibáztak", így már az első ötös kör után a negyedik helyen álltak és ezen a folytatásban sem tudtak változtatni. A három ötös széria után a Dénes, Péni kettős 312.7 körrel állt, az érem szempontjából nagyon nehéz helyzetben, mivel a harmadik dél-koreai egység is 1.8 körrel volt előtte. Az első hármas szakaszban aztán körről körre közelítettek a közvetlen riválisra, de végül hét tizedkör megmaradt a Ban Hjo Dzsin, Park Ha Dzsun duó előnyéből, így Dénes Eszter és Péni István a negyedik helyet szerezte meg 376.2 körös eredménnyel.

Az aranyérmet végül a legutóbbi világbajnokságon is győztes Wang Ce-fej, Seng Li-hao páros szerezte meg honfitársaik, Tu Jü-csen és Csang Csang-hung előtt.

Rédecsi Máté közel volt a döntőhöz, és végül a 15. helyen végzett a gyorstüzelő pisztolyosok versenyében. A számban hagyományosan két nap alatt bonyolítják le a 60 lövéses alapversenyt, s az első nap után Rédecsi volt a legjobb magyar, kifejezetten biztató, 291 körös eredménnyel, amivel a 13. helyet foglalta el, ám csupán egyetlen körre volt a még döntőt érő nyolcadik pozíciótól. A másik két magyar közül Nagy Ákos Károly 286 körrel a 31., Laczik Dávid pedig 277-tel a 47. helyről várta a folytatást.

Szerdán Rédecsi ismét jó formában lőtt, első tízes sorozatát 97, a másodikat 98, a harmadikat pedig 95 körrel zárta, így 581 körös eredménnyel fejezte be a versenyt. A BHSE sportolója kifejezetten erős eredményt ért el, ám az már abban a pillanatban biztosnak tűnt, hogy nem lesz elég számára a fináléhoz, amikor ő befejezte versenyét és a keddi nap után elöl állók még nem lőttek. Végül Rédecsi Máté a 15. lett, a fináléról egy körrel maradt le, de neki 583 kör kellett volna a döntőhöz, mivel a szabályok szerint holtversenynél a több belső tízes dönt, amiből a nyolcadik dél-koreai pisztolyosnak 25 volt, míg a magyarnak 17.

Nagy Ákos Károly ugyancsak a keddi formáját hozta, újra 286 kört lőtt és 572 körrel a 34. lett az 52 sportolót felvonultató versenyben. Laczik Dávid 553 körrel a 49. helyet szerezte meg.

A magyar hármas a csapatversenyben 1706 körrel a 11. lett. Az aranyérmet a franciák gyűjtötték be, megelőzve a német és kínai triót.

SPORTLÖVŐ-VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Légpuska vegyes csapat

Vb: Wang Ce-fej, Seng Li-hao (Kína) 506.1 kör

2. Tu Jü-csen, Csang Csang-hung (Kína) 504.4

3. Ban Hjo Dzsin, Park Ha Dzsun (Koreai Köztársaság) 440.1

4. Dénes Eszter Péni István 376.2

...26. Nagybányai-Nagy Anna, Pekler Zalán 628.6 (az alapversenyben)