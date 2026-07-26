Nemzeti Sportrádió

A sportlövő Péni István Európa-rekorddal lett ezüstérmes a kínai vk-versenyen

K. Zs.K. Zs.
2026.07.26. 12:26
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Péni István (Fotó: Földi Imre)
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sportlövő vk Péni István sportlövészet
Péni István ezüstérmet nyert a férfiak 50 méteres, három testhelyzetű puska számában a kínai Hangcsouban zajló sportlövő világkupaversenyen.

A hazai szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a magyar lövő 361.7 körös Európa-csúccsal lett második, 2.6 körrel javította meg francia Lucas Kryzs kontinensrekordját. Péni az alapversenyben 590 kört teljesített, ezzel hatodikként jutott a nyolcas döntőbe. A 75 fős mezőnyben legalább 589 kör kellett a fináléba jutáshoz.

Az aranyérmet a kínai Csang Csang-hung szerezte meg 363 körös világrekorddal. A harmadik helyen a semleges színekben induló orosz Matvej Potapov végzett 349.9 körrel.

(MTI)

 

sportlövő vk Péni István sportlövészet
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