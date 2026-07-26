A sportlövő Péni István Európa-rekorddal lett ezüstérmes a kínai vk-versenyen

A hazai szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a magyar lövő 361.7 körös Európa-csúccsal lett második, 2.6 körrel javította meg francia Lucas Kryzs kontinensrekordját. Péni az alapversenyben 590 kört teljesített, ezzel hatodikként jutott a nyolcas döntőbe. A 75 fős mezőnyben legalább 589 kör kellett a fináléba jutáshoz.

Az aranyérmet a kínai Csang Csang-hung szerezte meg 363 körös világrekorddal. A harmadik helyen a semleges színekben induló orosz Matvej Potapov végzett 349.9 körrel.

(MTI)