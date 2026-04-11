Major Veronika negyedik a légpisztolyosok versenyében a sportlövő-vk-n

A 10 méteres olimpiai szám 60 lövéses alapversenyében a márciusi légfegyveres Európa-bajnokságon öt aranyat nyerő Major 582 körrel a második helyen zárt és jutott be a fináléba. A csütörtökön 25 méteren ötödik Fábián Sára Ráhel 573 körrel a 21., Sike Renáta 570-nel a 33. helyen végzett a 83 fős mezőnyben.

A fináléban Major az első két ötös sorozat után a második helyen állt, sőt, a 14. lövést követően is ebben a pozícióban volt, a 15. lövése viszont nem sikerült, csak 8,8-at ért el, így visszacsúszott, majd a 17. és a 18. lövésével a dobogóról is leszorult, s végül 198,9 körrel a negyedik helyen zárt. A nap másik számában, a férfiak gyorstüzelő pisztolyos versenyében Rédecsi Máté közel volt a nagy bravúrhoz, 581 körös eredményével ugyanis a 11. helyen zárta a kétnapos 60 lövéses alapot, s mindössze egyetlen körrel csúszott le a fináléról.

Nagy Ákos Károly szintén jól lőtt, és 577 körrel a 18. lett. Granadában kedden a Dénes Eszter, Péni István kettős ezüstérmet nyert a puskások 10 méteres vegyes csapat számában, míg a Major Veronika, Nagy Ákos Károly duó bronzérmes lett a légpisztolyosok vegyes csapat versenyében, csütörtökön pedig Fábián Sára Ráhel az 5. helyen végzett női sportpisztolyban. Pénteken Nagybányai Nagy Anna karrierje eddigi legjobb eredményét elérve a 4. helyen zárt a női kisöbű szabadpuska 3x20 lövéses összetett számában.