Nemzeti Sportrádió

Paravívó Eb: két magyar érem zárásként

2026.10.11. 20:23
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Hajmási Éva két érmet nyert társaival vasárnap (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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A magyar küldöttség két érmet, egy-egy aranyat és bronzot szerzett a cardiffi kerekesszékes vívó Európa-bajnokság vasárnapi, záró napján.

Az első helyezés a női tőrcsapathoz fűződött, amely Csarnai Liliána, Hajmási Éva, Nádasdy Anna összeállításban diadalmaskodott.

A három sportoló a délelőtt folyamán a kardcsapatok versenyében is remekül szerepelt, a rendkívül szoros bronzmérkőzésen 30:29-re győzte le az ukrán együttest.

A magyar küldöttség nyolc éremmel, két arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal zárta a viadalt.

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