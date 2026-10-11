Paravívó Eb: két magyar érem zárásként

Az első helyezés a női tőrcsapathoz fűződött, amely Csarnai Liliána, Hajmási Éva, Nádasdy Anna összeállításban diadalmaskodott.

A három sportoló a délelőtt folyamán a kardcsapatok versenyében is remekül szerepelt, a rendkívül szoros bronzmérkőzésen 30:29-re győzte le az ukrán együttest.

A magyar küldöttség nyolc éremmel, két arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal zárta a viadalt.