Paravívó Eb: két magyar érem zárásként

A magyar küldöttség két érmet, egy-egy aranyat és bronzot szerzett a cardiffi kerekesszékes vívó Európa-bajnokság vasárnapi, záró napján.
Az első helyezés a női tőrcsapathoz fűződött, amely Csarnai Liliána, Hajmási Éva, Nádasdy Anna összeállításban diadalmaskodott.
A három sportoló a délelőtt folyamán a kardcsapatok versenyében is remekül szerepelt, a rendkívül szoros bronzmérkőzésen 30:29-re győzte le az ukrán együttest.
A magyar küldöttség nyolc éremmel, két arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal zárta a viadalt.
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