A magyar női párbajtőrcsapat odaért, ahol a helye van
– Jó ideje benne volt a levegőben a győzelem: a női párbajtőrcsapat a tavalyi világkupa-sorozatban többször végzett a négy között, a júniusi kontinensviadalon a második, a világbajnokságon negyedik lett – a mögöttünk hagyott vuhszi vk-versenyt megnyerte. Mostanra állt össze minden?
– Régóta benne volt a csapatban ez – jelentette ki Csobó Dominik, aki 2025 januárja óta irányítja a szakágat, és akinek színre lépésével hatalmas fejlődésen ment-megy át a honi fegyvernem. – Akármilyen felállásban vívtunk, hiszen az elmúlt másfél évben azért akadtak cserék a csapatban, a siker ott volt a lányokban. Mostanra már megismertük egymást, a felkészülés során a taktikai rész is nagy szerepet kapott, sokat videóztunk, mellette a menet közben szerzett tapasztalatokat is folyamatosan beépítettük a lányok vívásába. Már tavaly is egyre jobbak és jobbak voltak, ezáltal magabiztosabbakká váltak – elhitték, hogy sokra képesek, az ellenfelek pedig elkezdtek tartani tőlük, tisztelni őket. És kellett hozzá az a nap is, amikor mindenkinek ennyire ment a vívás.
– A magyar női párbajtőrvívás nagy fejlődésének egyik kulcsa talán az, amit az imént említett, hogy voltak cserék a négyesben az elmúlt másfél évben, vagyis van hová, kihez nyúlnia, ha úgy adódik.
– Ez így van. A lányok között egészséges versenyszellem uralkodik, ha nem elég egy világkupaverseny tizenhatos táblája a csapatba kerüléshez, küzdenek azért, hogy a következő alkalommal ugyanilyet produkáljanak. Egyénileg sokat fejlődtek – eddig is jók voltak, de ahogy mondtam, mára el is hiszik. Áttört a gát.
– Nyilván nem fogja magát dicsérni, nem is az a típus, de ugye abban egyetértünk, hogy önnek is nagy szerepe van mindebben?
– Alapvetően a csapatmunkában hiszek: a klubokban dolgozó edzők, a mögöttünk álló szakmai stáb tagjai egyaránt hozzátettek a fejlődéshez. Van egy koncepció a fejemben, tudom, min kell javítani, azt is, mi az, amit gyakorolni kell, ezt próbálom minél következetesebben végrehajtani.
– Megkerülhetetlen kérdés: Kun Anna visszatérésével könnyebb lett a helyzete?
– Anna visszatérése nagyon pozitív, jó példát mutat kifelé is. A csapatunk rendkívül fiatal, Anna mögött valamivel több tapasztalat van, amit szívesen megoszt a társaival: segítőkész lány, jó hangulatot hozott magával. Hogy szakmailag a világ élvonalához tartozik, nem kérdés. Visszatérése óta három világkupaversenyen indult, kétszer a nyolc között végzett. Több helyen bevethető versenyző, van neve a mezőnyben, látható, hogy tartanak tőle az ellenfelek.
– Ugorjunk vissza a múlt vasárnapra, a Kína elleni negyeddöntőre, amelyben Kun Anna megsérült: mi futott át először a fejében, s mit látott a lányokon az eset után?
– Kezdeném a lányokkal, mert az én akkori első gondolatom nem tűrné a nyomdafestéket… A lányokon a bajtársiasságot láttam, rögtön mindenki tudta, mi a dolga – Dékány Kinga például egyből indult melegíteni, utána pedig profi módon teljesített. Visszatérve rám: a tágabb csapatot tekintve többen makacs sérüléssel küzdenek, már csak emiatt is nagyon megijedtem. Természetesen a versenyző egészsége a legfontosabb, csak utána jönnek más gondolatok. Szerencsére azóta kiderült, talán nem olyan súlyos a helyzet, pihentetnie kell a bokáját.
– A vuhszi arany hozott még valamit: hittek a szemüknek, amikor meglátták a friss világranglistát, hogy a magyar női párbajtőrcsapat a harmadik?
– Hazafelé tartottunk, amikor a sanghaji reptéren észleltük, hogy frissült a világranglista. Egymásnak mutogattuk, hogy harmadikok vagyunk. Kétségtelen, jó volt, és jó ezt látni, jelenleg ez annyit jelent, hogy jó az irány, amerre tartunk. Amikor hátrébb voltunk a rangsorban, én akkor is azt mondtam, ennél jobbak vagyunk. Őszintén mondom: ez a csapat ide tartozik, ennyire jó. Van persze felelősségünk, innentől még inkább, de a lányok eddig is elszántak és fegyelmezettek voltak. Csinálni kell a dolgunkat tovább.
|Vigyázzunk rá!
A vuhszi vk-arany előtti napokban is nagyot dobott a magyar női párbajtőrvívás, csak éppen nem Kínában, hanem Szenegálban: a dakari ifjúsági olimpián Horváth Lotti nyert.
„Nagyon örültem Lotti aranyának – így Csobó Dominik. – Többször bizonyított már korábban a felnőttek között is, jön velünk december elején a taskenti világkupaversenyre. Tehetséges, nagyon ügyes lány, én pedig szeretném »belerakni a kilométereket«. Azt szoktam mondani mindenkinek: vigyázzunk Lottira, hiszen sokakat meg tud enni a kettős terhelés, merthogy rá még juniorként is várnak feladatok, úgyhogy a fizikai és mentális fejlődésére figyelve, szép lassan kell haladni, s előbb a tágabb, majd a szűkebb csapatba beépíteni őt.”