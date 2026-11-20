– Nyilván nem fogja magát dicsérni, nem is az a típus, de ugye abban egyetértünk, hogy önnek is nagy szerepe van mindebben?

– Alapvetően a csapatmunkában hiszek: a klubokban dolgozó edzők, a mögöttünk álló szakmai stáb tagjai egyaránt hozzátettek a fejlődéshez. Van egy koncepció a fejemben, tudom, min kell javítani, azt is, mi az, amit gyakorolni kell, ezt próbálom minél következetesebben végrehajtani.

– Megkerülhetetlen kérdés: Kun Anna visszatérésével könnyebb lett a helyzete?

– Anna visszatérése nagyon pozitív, jó példát mutat kifelé is. A csapatunk rendkívül fiatal, Anna mögött valamivel több tapasztalat van, amit szívesen megoszt a társaival: segítőkész lány, jó hangulatot hozott magával. Hogy szakmailag a világ élvonalához tartozik, nem kérdés. Visszatérése óta három világkupaversenyen indult, kétszer a nyolc között végzett. Több helyen bevethető versenyző, van neve a mezőnyben, látható, hogy tartanak tőle az ellenfelek.

– Ugorjunk vissza a múlt vasárnapra, a Kína elleni negyeddöntőre, amelyben Kun Anna megsérült: mi futott át először a fejében, s mit látott a lányokon az eset után?

– Kezdeném a lányokkal, mert az én akkori első gondolatom nem tűrné a nyomdafestéket… A lányokon a bajtársiasságot láttam, rögtön mindenki tudta, mi a dolga – Dékány Kinga például egyből indult melegíteni, utána pedig profi módon teljesített. Visszatérve rám: a tágabb csapatot tekintve többen makacs sérüléssel küzdenek, már csak emiatt is nagyon megijedtem. Természetesen a versenyző egészsége a legfontosabb, csak utána jönnek más gondolatok. Szerencsére azóta kiderült, talán nem olyan súlyos a helyzet, pihentetnie kell a bokáját.

– A vuhszi arany hozott még valamit: hittek a szemüknek, amikor meglátták a friss világranglistát, hogy a magyar női párbajtőrcsapat a harmadik?

– Hazafelé tartottunk, amikor a sanghaji reptéren észleltük, hogy frissült a világranglista. Egymásnak mutogattuk, hogy harmadikok vagyunk. Kétségtelen, jó volt, és jó ezt látni, jelenleg ez annyit jelent, hogy jó az irány, amerre tartunk. Amikor hátrébb voltunk a rangsorban, én akkor is azt mondtam, ennél jobbak vagyunk. Őszintén mondom: ez a csapat ide tartozik, ennyire jó. Van persze felelősségünk, innentől még inkább, de a lányok eddig is elszántak és fegyelmezettek voltak. Csinálni kell a dolgunkat tovább.