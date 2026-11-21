Vívás: esélyesek sikere kadét kardozók válogatóján
A fiúknál Tarpataky-Hary Botond (TFSE), a lányoknáll Komjáthy Boglárka (Vasas) nyerte a kadét kardozók válogatóját, egyben Magyar-kupa-fordulóját.
A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint a fiúknál abban a tekintetben érvényesült a papírforma, hogy a ranglistát vezető
sima győzelmekkel hozta le a napot.
Tarpataky-Hary Botond sima győzelmekkel hozta le a napot.
Mögötte a gödöllői Révész Bence is megerősítette a pozícióját a világversenyeken történő szereplést illetően, mögöttük viszont alaposan összetömörült a mezőny. „Nagyon örülök ennek az aranyéremnek, és annak, hogy...
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