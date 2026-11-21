A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint a fiúknál abban a tekintetben érvényesült a papírforma, hogy a ranglistát vezető

Tarpataky-Hary Botond sima győzelmekkel hozta le a napot.

Mögötte a gödöllői Révész Bence is megerősítette a pozícióját a világversenyeken történő szereplést illetően, mögöttük viszont alaposan összetömörült a mezőny. „Nagyon örülök ennek az aranyéremnek, és annak, hogy...

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