Jehirszki három leget nyert a 2017-es BL-győztes ellen a bázeli dartstornán



Jehirszki megnyerte az első leget, és 2–2-ig tartotta a lépést, ám utána a 2017-ben Bajnokok Ligája-győztes Suljovic 4–2-re elment, majd 5–3 után a kilencedik játékban is ő volt a jobb, így 6–3-ra győzött.



Jehirszki több 180-as kört dobott ellenfelénél (2–1), és sokkal hatékonyabban is kiszállózott, ám összességében a tömegfogyasztása nem volt olyan erős, mint az osztráké. Jehirszki 60 százalékkal dobta be a leget megnyerő duplákat (3/5), Suljovic 46.15 százalékkal, de utóbbi 13 nyilat használt el a hat leg behúzásakor.



A 2. fordulóban Suljovic a háromszoros világbajnok Michael van Gerwennel meccsel.

MENSUR GETS THROUGH! Mensur Suljovic battles past Gyorgy Jehirszki with a 6-3 win to set up a round two clash with Michael van Gerwen! 📺 https://t.co/Dogi6ykEH5 #ET14 https://t.co/MPbErlg7R2 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 9, 2026

DARTS

European Tour, Bázel

1. forduló

Mensur Suljovic (osztrák, 87.18)–Jehirszki György (79.93) 6–3