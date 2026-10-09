Nemzeti Sportrádió

Jehirszki három leget nyert a 2017-es BL-győztes ellen a bázeli dartstornán

R. P.R. P.
2026.10.09. 17:32
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Jehirszki György
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Jehirszki György darts European Tour Basel darts Mensur Suljovic
Jehirszki György az 1. fordulóban búcsúzott a bázeli Swiss Darts Trophyn, a PDC European Tour 14. állomásán, miután 6–3-ra kikapott az osztrák Mensur Suljovictól.


Jehirszki megnyerte az első leget, és 2–2-ig tartotta a lépést, ám utána a 2017-ben Bajnokok Ligája-győztes Suljovic 4–2-re elment, majd 5–3 után a kilencedik játékban is ő volt a jobb, így 6–3-ra győzött.

Jehirszki több 180-as kört dobott ellenfelénél (2–1), és sokkal hatékonyabban is kiszállózott, ám összességében a tömegfogyasztása nem volt olyan erős, mint az osztráké. Jehirszki 60 százalékkal dobta be a leget megnyerő duplákat (3/5), Suljovic 46.15 százalékkal, de utóbbi 13 nyilat használt el a hat leg behúzásakor.

A 2. fordulóban Suljovic a háromszoros világbajnok Michael van Gerwennel meccsel.

DARTS
European Tour, Bázel
1. forduló
Mensur Suljovic (osztrák, 87.18)–Jehirszki György (79.93) 6–3

 

Jehirszki György darts European Tour Basel darts Mensur Suljovic
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