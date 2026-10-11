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Cselgáncs-vb: japán arany a vegyescsapat-versenyben

2026.10.11. 18:58
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A győztes japán csapat (Fotó: AFP)
Címkék
cselgáncs cselgáncs-világbajnokság cselgáncs-vb dzsúdó
A japán válogatott harcolta ki a győzelmet a vegyescsapat-versenyben, a baki cselgáncs-világbajnokság utolsó napján.

A távol-keletiek a döntőben az oroszokat múlták felül 4–1-re.

Vegyes csapatversenyt 2017 óta rendeznek: a japánok sorozatban hét aranyat nyertek, majd tavaly, Budapesten bronzérmesek lettek azután, hogy az elődöntőben kikaptak a későbbi aranyérmes grúzoktól.

A két bronzcsatából Grúzia és Üzbegisztán került ki győztesen, előbbi Kína, utóbbi Mongólia csapatánál bizonyult jobbnak 4–1-re, illetve 4–2-re. Grúzia úgy győzött simán a saját összecsapásán, hogy 0–1-ről indult, mert +70 kilogrammban nem állt ki.

A mérkőzések a nőknél 57, 70 és +70, a férfiaknál 73, 90 és +90 kilóban zajlottak. A sikerhez négy győzelemre volt szükség.

CSELGÁNCS-VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
VEGYESCSAPAT-VERSENY
Világbajnok: Japán (Arai Mao, Maeda Rin, Murao Szansiro, Nakamura Juta, Nakano Kanta, Omori Akari, Szone Akira, Tadzsima Goki, Tamaoki Momo, Tanaka Rjuga, Tanaka Siho, Ucsimura Suszuke)
2. Oroszország
3. Üzbegisztán és Grúzia
Magyarország nem indult

 

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