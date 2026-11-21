Nyolc magyar versenyző lépett tatamira az üzbegisztáni junior cselgáncs-világbajnokságon, amelyen összesen 78 ország 574 dzsúdósa indult Taskentben.

Mint arról beszámoltunk, az első versenynapon mindjárt hatan – három-három fiú és leány – szerepelt a magyar küldöttségből. A legtovább az újpestiek ígérete, Galó Bence jutott a 60 kilósok között, miután két remek győzelem – az örmény és a fehérorosz...

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