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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Cselgáncs World Tour: Kriza Anna ötödik Zágrábban

2026.11.14. 17:49
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Kriza Anna (Fotó: Kovács Péter)
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World Tour cselgáncs Zágráb Kriza Anna
A 63 kilogrammos Kriza Anna ötödik lett az olimpiai kvalifikációs cselgáncs World Tour-sorozat zágrábi Grand Prix-versenyén.

A viadal honlapja szerint a világbajnoki ötödik Kriza Anna – aki két hete Abu-Dzabiban második lett – első összecsapásán könnyedén verte montenegrói riválisát, majd a negyeddöntőben nem bírt a hazai közönség előtt szereplő Iva Oberannal, ám a vigaszágon nagy csatában legyőzte a szintén horvát Nina Simicet.

A harmadik helyért a világ- és Európa-bajnok holland Joanne van Lieshout következett, aki három jukót is elért a 23 éves magyar ellen, így végül ő állhatott fel a dobogóra, Kriza pedig ötödik lett.

A súlycsoport másik magyar indulója, Varga Brigitta hetedikként zárt. Pénteken Gyertyás Róza megnyerte az 52 kilogrammos kategória küzdelmeit a horvát fővárosban, ahol 66 ország 462 versenyzője lép tatamira.

 

World Tour cselgáncs Zágráb Kriza Anna
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