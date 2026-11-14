Cselgáncs World Tour: Kriza Anna ötödik Zágrábban

A 63 kilogrammos Kriza Anna ötödik lett az olimpiai kvalifikációs cselgáncs World Tour-sorozat zágrábi Grand Prix-versenyén.
A viadal honlapja szerint a világbajnoki ötödik Kriza Anna – aki két hete Abu-Dzabiban második lett – első összecsapásán könnyedén verte montenegrói riválisát, majd a negyeddöntőben nem bírt a hazai közönség előtt szereplő Iva Oberannal, ám a vigaszágon nagy csatában legyőzte a szintén horvát Nina Simicet.
A harmadik helyért a világ- és Európa-bajnok holland Joanne van Lieshout következett, aki három jukót is elért a 23 éves magyar ellen, így végül ő állhatott fel a dobogóra, Kriza pedig ötödik lett.
A súlycsoport másik magyar indulója, Varga Brigitta hetedikként zárt. Pénteken Gyertyás Róza megnyerte az 52 kilogrammos kategória küzdelmeit a horvát fővárosban, ahol 66 ország 462 versenyzője lép tatamira.
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