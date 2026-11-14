Cselgáncs World Tour: Kriza Anna ötödik Zágrábban

A viadal honlapja szerint a világbajnoki ötödik Kriza Anna – aki két hete Abu-Dzabiban második lett – első összecsapásán könnyedén verte montenegrói riválisát, majd a negyeddöntőben nem bírt a hazai közönség előtt szereplő Iva Oberannal, ám a vigaszágon nagy csatában legyőzte a szintén horvát Nina Simicet.

A harmadik helyért a világ- és Európa-bajnok holland Joanne van Lieshout következett, aki három jukót is elért a 23 éves magyar ellen, így végül ő állhatott fel a dobogóra, Kriza pedig ötödik lett.

A súlycsoport másik magyar indulója, Varga Brigitta hetedikként zárt. Pénteken Gyertyás Róza megnyerte az 52 kilogrammos kategória küzdelmeit a horvát fővárosban, ahol 66 ország 462 versenyzője lép tatamira.