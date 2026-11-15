Vég Zsombor ezüstjével zárult a zágrábi cselgáncs GP

Minden napra jutott sikerélmény a magyar cselgáncsozóknak a zágrábi Grand Prix-versenyen. Az első nap Gyertás Róza aranyérmes lett az 52 kilogrammosok között, míg szombaton Kriza Anna az ötödik helyen zárt.

Vasárnap pedig Vég Zsombor bizonyult a legjobb magyarnak, aki erőnyerőként kezdte a viadalt és a legjobb 32 között lépett először tatamira. Egész nap fantasztikusan menetelt a Ceglédi VSE versenyzője, szlovén riválisát két vazaarival, az osztrákot jukóval „küldte haza”. A negyeddöntőben nagy skalpot gyűjtve az Eb-másodikat verte, majd az Ázsia-bajnokot is búcsúztatta. A döntőben ukrán Anton Szavickij várt rá, kettejük mérlege a finálé előtt döntetlenre állt, Vég öt éremnél, Szavickij kilencnél tartott a world tour sorozatban. A mérleg ezúttal az ukrán felé billent el, Vég ipponnal kapott ki, így ezüstéremmel zárt.

CSELGÁNCS

GRAND PRIX, ZÁGRÁB

Férfiak. 90 kg. 1. forduló: Nerpel Gergely erőnyerő. Sáfrány Péter–Vüqar Talıbov (azeri) 7–5. 2. forduló: Theodoros Tselidis (görög)–Sáfrány Péter 10–5, Nerpe–Artem Bubir (ukrán) 10–0. Nyolcaddöntő: Kenny Komi Bedel (olasz)–Nerpel 10–0. 100 kg. 1. forduló: Vég Zsombor erőnyerő, Kenderesi Péter erőnyerő. 2. forduló: Vég–Gal Bertalanic Zizek (szlovák) 10–0, Jeoan Carletti (olasz)–Kenderesi 7–0. Nyolcaddöntő: Vég–Adam Borchashvilli (osztrák) 7–0. Negyeddöntő: Vég–Piotr Kuczera (lengyel) 10–5. Elődöntő: Vég–Dzsafar Kosztojev (arab emírségekbeli) 7–0. Döntő: Anton Szavickij (ukrán)–Vég 10–0. +100 kg. 1. forduló: Andrey Coelho (brazil)–Dobos Levente 10–0

Nők. 78 kg. 1. forduló: Maria Swan (ausztrál)–Sági Nikolett 10–0