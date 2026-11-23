A Judoinfo híradása szerint a görögországi versenyen 34 ország 572 dzsúdósa indult, a legtöbben a 66 kilósok között, kilencvenketten, és Mildner Nimród révén éppen ebben a súlycsoportban sikerült a legjobb eredményt elérni.



Nimród az első öt összecsapását– két bolgár, két szerb és egy görög rivális ellen – ipponnal nyerte meg, a döntőben azonban a moldovai Moga két jukóval győzött. A BHSE cselgáncsozója...

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