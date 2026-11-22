A judoinfo.hu beszámolója szerint csaknem negyven egyesület 252 versenyzője nevezett, hogy harcba induljon a magyar bajnoki érmekért. Az idősebbek kezdtek, az U19-es korcsoportban csak a fiúkra várt kihívás. Kilenc súlycsoportban avattak bajnokot, ebben a korosztályban az MTK Budapest (2 arany, 1 ezüst) vitte el a pálmát, a képzeletbeli dobogó második fokára két-két arannyal holtversenyben az Atomerőmű...

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