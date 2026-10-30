A MOL Campuson dől el, ki képviselheti Magyarországot a darts-világbajnokságon

2026.10.30. 12:50
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Kovács Patrik a legutóbbi világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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darts-vb Kovács Patrik darts
Szombat este a budapesti MOL Campuson rendezik a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjét, amelyen eldől, ki képviselheti Magyarországot a londoni PDC-világbajnokságon.

A szervezők tájékoztatása szerint a toronyépület aulájában különleges környezetben kerül sor a világbajnoki kvalifikáció utolsó állomására, amely a versenyzők mellett a nézőknek is emlékezetes sportélményt ígér.

A döntő két szakaszban zajlik: az első szakasz 13 és 17 óra között, a második 19 és 23 óra között lesz, a Sport TV mindkét versenyblokkot élőben közvetíti

A vb-t december 11. és január 3. között rendezik meg Londonban, a legendás Alexandra Palace-ban, ahol ezúttal a létesítmény nagyobb befogadóképességű Great Hall terme ad otthont a mérkőzéseknek, a helyszínen több mint ötezer szurkolóval.

Legutóbb Kovács Patrik képviselte a magyar színeket, az első fordulóban az angol Callan Rydztől szenvedett 3–0-s vereséget. Személyében 17 év után szerepelt ismét magyar dartsversenyző PDC-vb-n.

 

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