Futsal: Sergio Mullor szövetségi edző még nem álmodik a világbajnokságról

Magasra tette a lécet a magyar futsalválogatott, amely a januári Európa-bajnokságon történelmi tettet végrehajtva négy pontot szerzett azáltal, hogy legyőzte Lengyelországot, majd Olaszország ellen döntetlent ért el. Úgy tűnik azonban, hogy a nemzeti csapat ott folytatta, ahol Szlovéniában abbahagyta, hiszen két győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot. A svédek elleni hazai 3–1-es sikert az örmények idegenbeli 3–2-es felülmúlása követte, ráadásul mindkét találkozón hátrányból fordított a Sergio Mullor szövetségi edző vezette nemzeti csapat, amely óriási lépést tett a továbbjutás felé – hátralévő két mérkőzésén egyetlen pont megszerzésével is biztosítaná legalább a csoport második helyét, az elit körbe jutás azonban a végső helyezéstől és a többi csoport eredményeitől is függ. A spanyol szakember a kedvező eredmények ellenére is a folyamatos fejlődést tartja szem előtt.

„Az Európa-bajnokságon elértünk egy szintet, ezért az a legfontosabb számunkra, hogy továbbra is ezen maradjunk – mondta lapunknak Sergio Mullor. – A torna után arra törekedtünk, hogy az ott mutatott teljesítmény legyen a kiindulópontunk. Remélem, hogy a csapat tovább tud haladni ezen az úton, és egyre jobb lesz, mert az irány biztató. A felkészülési időszakban elvégzett munka megágyazott a jó szereplésnek. Szlovákia ellen két nehéz tesztmeccset játszottunk, amelyek rávilágítottak a fejlesztendő területekre. Üzbegisztánnal is találkoztunk, ami azért volt különösen hasznos, mert az üzbég csapat játékában láttunk hasonlóságokat az örményekével. Úgy érzem, megfelelően felkészülve érkeztünk meg a selejtezőkre. A játékosok mentalitása is rendben volt, ami legalább olyan fontos, mint az, hogy taktikailag készen álljunk.”

Noha mindkét világbajnoki selejtezős összecsapásán hátrányba került a magyar válogatott, végül hat pontot szerzett. A svédek elleni 3–1-es győzelmet ugyanakkor kritikusan értékelte Sergio Mullor.

„Nem voltunk igazán elégedettek a teljesítményekkel, azt azonban a játékosoknak is elmondtuk, egy csapatnak akkor is képesnek kell lennie nyerni, amikor éppen nem a legjobbját nyújtja. Ebben szerintem léptünk előre, mert korábban az ilyen meccseken nehezebben csikartuk ki a győzelmet. Az első mérkőzésen szerzett tapasztalat aztán segített Örményországban is: bátran játszottunk, hittünk benne, hogy megnyerhetjük a találkozót, és végül megszereztük a három pontot. Arra lehetünk a legbüszkébbek, hogy a csapat végig meccs­ben tudott maradni Jerevánban – ezt a hozzáállást szeretnénk minden mérkőzésen látni. A munkánk lényege, hogy napról napra jobbak legyünk, és a játékosok is ezt az utat kövessék. Az örmények elleni siker ebből a szempontból is sokat jelent.”

A magyar futsalválogatott legközelebb 2027. február 27-én Svédország vendégeként, majd március 3-án Örményország ellen hazai pályán lép pályára világbajnoki selejtezőn, addig azonban felkészülési mérkőzések várnak az együttesre. November 9-én 19 órától Szaúd-Arábia, november 11-én 16 órától pedig Kuvait lesz az ellenfél, mindkét találkozónak az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnok ad otthont. A spanyol szakember az októberi kerethez képest több helyen változtatott, ezúttal három helyett hat légiósnak küldött meghívót – érdekesség, hogy ennyi külföldön szereplő futsalos még sosem szerepelt a magyar keretben. A névsorba szintén bekerült két visszatérő, Hadházi Sándor és Dorogi Benjámin, valamint a válogatottban még bemutatkozás előtt álló Knizs Olivér.

„Fontos, hogy a játékosaink minél több tapasztalatot gyűjtsenek, és ebben az elmúlt év sok mérkőzése is segített. A fejlődésünknek ez is része, ezt az utat szeretnénk folytatni. Bővítenünk kell a válogatott keretét, hogy mindig legyen merítési lehetőségünk. Az adott pillanatban azt a játékost kell kiválasztanunk, aki a legtöbbet tud segíteni a csapatnak, ezért is fontos, hogy minél több futsalosnak adjunk lehetőséget megmutatni magát.”

A sikeres októberi rajt után ugyanakkor már az is felvetődik, meddig juthat a magyar együttes a világbajnoki selejtezősorozatban, csakhogy Sergio Mullor egyelőre óvatosan fogalmaz a távolabbi célokról

„Hat pontunk van, ami szép és jó, de nem jelenti azt, hogy már az elit körbe jutottunk. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, és meg kell próbálnunk újabb pontokat szerezni. Ha ott lehetnénk a következő körben, az nagyszerű eredmény lenne. Lépésről lépésre szeretnénk fejlődni, és úgy teljesíteni a selejtezőkön, hogy a következő Európa-bajnoki kvalifikációra felkészülten érkezzünk.”

Az 1. vb-selejtezőcsoport állása:

1. MAGYARORSZÁG – 6 pont

2. Örményország – 0 pont

3. Svédország – 0 pont

A csoportból az első helyezett és a négy legjobb csoportmásodik jut a vb-kvalifikációs sorozat következő szakaszába.